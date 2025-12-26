Công an TPHCM tìm người liên quan vụ làm giả con dấu, tài liệu

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đang xác minh vụ "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" phát hiện ngày 16-7-2024 tại số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Công an TPHCM đang tìm ông Phan Ngọc Thoại

Qua xác minh ban đầu, Công an TPHCM xác định người tên Phan Ngọc Thoại (SN 1986) có liên quan đến vụ việc công an đang điều tra nhưng hiện ông này không có mặt tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra xác minh làm rõ vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị đương sự Phan Ngọc Thoại (SN 1984, số CMND: 025440670 cấp ngày 15-2-2011; thường trú tại: 500/21V Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp cũ, nay là phường An Hội Đông, TPHCM) hợp tác điều tra.

Công an đề nghị ông Thoại đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM gặp cán bộ Cai Kim Thắm (SĐT: 0909.466.707) để trình bày và cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.