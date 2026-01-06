HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xôn xao clip chồng dùng dao truy sát vợ và con gái tại quán cắt tóc

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc một người đàn ông cầm dao truy đuổi, tấn công vợ và con gái tại quán cắt tóc.

Ngày 6-1, thông tin từ Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc gây rối, hành hung xảy ra tại một quán cắt tóc trên địa bàn.

Hình ảnh Dương Đăng Thụy dùng dao truy sát vợ và con gái. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào tối 5-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào quán cắt tóc, tấn công hai mẹ con. Sau khi xem clip, nhiều người bất bình trước hành vi coi thường sức khỏe, mạng sống người khác của người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 3-1, một người đàn ông bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, cầm dao truy đuổi và tấn công chị N.T.D. cùng con gái là cháu D.Q.A..

Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu A. nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc

Đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang), là chồng của chị D., bố của cháu A..

Được biết, Dương Đăng Thụy và chị N.T.D. sống ly thân nhiều tháng nay. Hiện, nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Dùng dao sát hại con trai 6 tuổi rồi truy sát vợ

Dùng dao sát hại con trai 6 tuổi rồi truy sát vợ

(NLĐO)- Sau khi dùng dao sát hại con trai 6 tuổi, Lý Văn Học đã truy sát vợ nhưng người vợ chạy thoát nạn, nghi phạm sau đó cố thủ trong nhà.

Bị chồng truy sát, vợ rơi từ tầng 2

(NLĐO)-Người vợ bị thương tích đến 45% sau khi rơi từ tầng 2 xuống đất vì cố gắng tháo chạy khỏi người chồng cầm hung khí truy sát.

Chồng cầm dao chém hụt 1 người rồi truy sát vợ ngay trên phố

(NLĐO)- Người đàn ông cầm theo dao nhọn bất ngờ chém hụt một người rồi đuổi theo, truy sát vợ ngay trên phố ở Hà Nội lúc trưa nay 13-11, khiến người phụ nữ bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu.

