Xôn xao clip chồng dùng dao truy sát vợ và con gái tại quán cắt tóc

Ngày 6-1, thông tin từ Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc gây rối, hành hung xảy ra tại một quán cắt tóc trên địa bàn.

Hình ảnh Dương Đăng Thụy dùng dao truy sát vợ và con gái. Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, vào tối 5-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm hung khí xông vào quán cắt tóc, tấn công hai mẹ con. Sau khi xem clip, nhiều người bất bình trước hành vi coi thường sức khỏe, mạng sống người khác của người đàn ông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 3-1, một người đàn ông bất ngờ xông vào quán cắt tóc trên đường Bàng Bá Lân, phường Bắc Giang, cầm dao truy đuổi và tấn công chị N.T.D. cùng con gái là cháu D.Q.A..

Rất may, chị D. kịp thời chạy thoát ra ngoài, còn cháu A. nhanh trí né được nhát chém nên không bị thương. Dù không bị tổn hại về thể chất, cả hai nạn nhân đều rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần sau vụ việc

Đối tượng gây ra vụ việc được xác định là Dương Đăng Thụy (SN 1990, trú tại xã Lạng Giang), là chồng của chị D., bố của cháu A..

Được biết, Dương Đăng Thụy và chị N.T.D. sống ly thân nhiều tháng nay. Hiện, nguyên nhân dẫn đến hành vi manh động của đối tượng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.