Ngày 8-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 (TP HCM) cho biết đã triệu tập Huỳnh Đức Thọ (SN 1991, ngụ chung cư The Gold View, quận 4) để làm rõ hành vi dùng ô tô húc 2 người bị thương phải nhập viện. Đồng thời, Công an quận 4 cũng đã lấy lời khai nhân chứng cũng như những người liên quan đến vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Đức Thọ và gia đình Hồ Phương Tâm (SN 1997) xảy ra mâu thuẫn nên Tâm dùng hung khí đâm Thọ bị thương.

Hiện trường vụ việc



Sau đó Thọ đã lái ô tô biển kiểm soát Hà Nội tông thẳng vào xe máy của cha mẹ Tâm là ông Hồ Phước Lâm (SN 1962) và bà Trương Thị Tuyết Hương (SN 1964). Cú tông khiến ông Lâm và bà Hương ngã xuống đường, bị thương nặng.

Bảo vệ chung cư The Gold View đã cùng gia đình đưa ông Lâm và bà Hương đi cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an quận 4 đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, một clip dài 34 giây đã xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ diễn biến việc Thọ lái xe ô tô húc vợ chồng ông Lâm văng xuống đường. Cư dân mạng bất bình về hành vi của người lái ô tô và yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này.

Hiện cả hai nạn nhân đang được theo dõi tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng. Công an quận 4 đã mời Huỳnh Đức Thọ lên lấy lời khai, riêng Hồ Phương Tâm đang chăm sóc cha mẹ tại bệnh viện nên công an sẽ làm việc sau.