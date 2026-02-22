HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xôn xao đoạn clip tại 1 khu vui chơi ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Tranh giành nhau cái ghế ngồi, 2 nhóm người đã lao vào chửi bới, xô xát nhau ngay tại khu vui chơi đông người.

Ngày 22-2, tin từ Công an phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh vụ cãi vã, đánh nhau tại một khu vui chơi do giành ghế ngồi.

Xôn xao vụ giành ghế ngồi tại khu vui chơi khiến xô xát ồn ào - Ảnh 1.

Do giành nhau cái ghế, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát

"Vụ việc xảy ra thời điểm rất đông người. Cơ quan công an đang trích xuất các camera để mời những người liên quan đến làm rõ và xử lý theo quy định" - nguồn tin cho hay.

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại vụ việc thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 20-2 (mùng 4 Tết) tại một khu vui chơi trên địa bàn phường Ea Kao.

Các đoạn clip thể hiện việc một nhóm cô gái trẻ ngồi uống cà phê, sau đó có một người đi vệ sinh. 

Lúc này, một gia đình (2 người lớn, 1 thiếu nữ) ghé quán cà phê và có lấy chiếc ghế của nhóm cô gái trẻ. 

Khi nhóm này giải thích ghế này đã có người ngồi thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại.

Đỉnh điểm là hai bên đã xảy ra xô xát và được nhiều người can ngăn. Vụ xô xát khiến một cô gái trẻ bị trầy xước phần vai và tay.

Trên mạng xã hội nhiều ý kiến bình luận chỉ trích chỉ vì một vụ việc nhỏ mà nhóm khách buông lời chửi bới, rồi xô xát với nhau gây náo loạn nơi đông người.

