Xôn xao thông tin bé trai ném dép làm gãy vòi phun nước PCCC dẫn tới hỏng 2 thang máy giá tiền tỉ

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội).



Hành lang nơi xảy ra vụ việc

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-9, tại tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 3 bé trai cùng nhau thi ném dép. Sau đó, một bé trai ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy tự động tại sảnh tầng 5, khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Ba bé trai thời điểm lúc ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Gif

Chị T. (mẹ bé trai), cho biết sau khi ăn cơm tối xong, con trai chị là M. (7 tuổi) ra chơi ném dép cùng các bạn. Lúc biết tin, chị chạy ra thì nước đã chảy xối xả xuống sàn hành lang, vào hệ thống thang máy.

Theo chị T., đây là sự việc vô cùng đáng tiếc, không ai mong muốn. Sau khi gây ra chuyện, cháu chạy sang nhà bạn, không dám về nhà "Cả tối qua, con tôi lo sợ không dám ngủ. Sau sự việc, bên bảo trì bảo dưỡng thang máy cũng đã đến để kiểm tra xem cụ thể hư hỏng ra sao"- chị T. nói.

Một thang máy dừng hoạt động sau vụ việc

Sau sự việc, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng, theo dự đoán để thay thế 1 thang máy mới có thể rơi vào khoảng 2 tỉ cho công tác tháo dỡ thang cũ và thay thế thang mới… Nhiều thông tin đồn đoán con số bồi thường không nhỏ hơn 2 tỉ đồng.

Trước sự việc nêu trên, chị T. cho biết hiện đơn vị sửa chữa vẫn chưa báo số tiền cụ thể nên gia đình chị vẫn đang chờ. Nếu số tiền quá lớn "chị cũng không biết phải làm sao".

Một bảo vệ chung cư CT12B cho biết sự việc khiến 2 thang máy chung cư bị hỏng, 5 thang còn lại vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại bên bảo dưỡng bảo trì thang máy đang kiểm tra mới biết thông tin chi tiết về số tiền thiệt hại.