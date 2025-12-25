Xôn xao thông tin “kỳ quay cuối” của Xổ số kiến thiết Bình Thuận

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận cho biết thông tin trên là không chính xác.

Hiện nay, các công ty xổ số kiến thiết trên cả nước, trong đó có Công ty Xổ số kiến thiết Bình Thuận, vẫn tiếp tục duy trì hoạt động bình thường, theo đúng mô hình tổ chức và lịch quay số mở thưởng như hiện nay.

Một đại lý phân phối vé số kiến thiết tại Phan Thiết

Thực tế, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, các công ty xổ số kiến thiết được tiếp tục hoạt động theo mô hình hiện hành cho đến khi có thông báo chính thức về mô hình mới, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục, ổn định, không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Vì vậy, việc quay số mở thưởng của Xổ số kiến thiết Bình Thuận vẫn được duy trì định kỳ vào thứ Năm hằng tuần như hiện nay, kể cả sau năm 2025.

Không có chuyện dừng quay đài Bình Thuận, cũng như không tồn tại "kỳ quay số cuối cùng" mang tên Xổ số kiến thiết Bình Thuận như những thông tin đồn đoán trên mạng xã hội.

Người dân được khuyến cáo thận trọng trước các thông tin chưa được kiểm chứng, tránh bị tác động bởi tin đồn gây hiểu nhầm về hoạt động của các đơn vị xổ số kiến thiết.