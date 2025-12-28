HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xôn xao thông tin ngưng bán xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo tạm ngưng cung cấp xăng dầu tại trạm nghỉ trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 30-12-2025.

Liên quan vấn đề trên, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương theo dõi, nghiên cứu xử lý kịp thời việc cung cấp xăng dầu trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Ngưng bán xăng dầu trên cao tốc Long Thành dầu Giây từ 30 - 12 - 2025 - Ảnh 1.

Các tranh chấp tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dẫn đến việc doanh nghiệp thông báo ngưng bán xăng dầu (Ảnh: Facebook)

Đồng thời, phía Sở Công Thương Đồng Nai cũng đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương phối hợp đề xuất đơn vị được giao tiếp tục khai thác, vận hành trạm dừng nghỉ Km41+100 trên tuyến cao tốc.

Song song đó, VEC có phương án xử lý đối với trường hợp đơn vị đang hoạt động là Công ty xăng dầu Châu Thành ngừng cung ứng hai trạm xăng dầu, gây mất cân đối nguồn cung hoặc phát sinh gây ùn tắc giao thông, mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nếu để xảy ra, VEC (đơn vị có thẩm quyền quản lý, khai thác) phải có hướng xử lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sở Công Thương cũng đề nghị VEC chủ trì, làm việc với các bên liên quan, xác định đơn vị được giao quyền khai thác hợp pháp và chịu trách nhiệm vận hành 2 cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ nêu trên.

Những ngày gần đây, Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo được treo trước hai cửa hàng xăng dầu 47 với nội dung: "Công ty xăng dầu Châu Thành thông báo: do điều kiện khách quan, cửa hàng xăng dầu Châu Thành 47 (địa chỉ Km41 +100 cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây) xin tạm ngưng cung cấp xăng dầu từ ngày 30-12-2025".

Sự việc khiến giới tài xế lo lắng, đặc biệt dịp cuối năm nhu cầu đi lại tăng cao.

Từ khuya nay, người dân tạm ngưng lưu thông một tuyến đường ở TP HCM

Từ khuya nay, người dân tạm ngưng lưu thông một tuyến đường ở TP HCM

(NLĐO) - Đường Phạm Ngọc Thạch, TP HCM bị hạn chế lưu thông từ 22 giờ hôm nay (17-10), người dân lưu ý.

Tạm ngưng các hoạt động tham quan tại Bảo tàng Côn Đảo

(NLĐO) - Bảo tàng Côn Đảo tạm ngưng đón khách tham quan để phục vụ công tác sửa chữa nhằm bảo tồn tốt hơn các giá trị di sản lịch sử nơi đây

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

(NLĐO) - Vụ sạt lở đá xảy ra tại xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) khiến đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, làm gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.

tỉnh đồng nai Sở Công Thương trạm xăng dầu đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
