Thời sự

Nhiều cây xăng tại TPHCM đồng loạt nhận chuyển khoản

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm

(NLĐO) - Hình thức thanh toán chuyển khoản tại cây xăng TPHCM đã mang đến sự tiện lợi cho người dân khi đổ xăng, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi.

Ngày 19-12, ghi nhận tại một số cây xăng trên địa bàn TPHCM, hình thức thanh toán chuyển khoản đã được triển khai đồng bộ, hầu hết các trụ bơm đều dán mã QR thanh toán. Khách hàng sau khi đổ xăng chỉ cần quét mã, chuyển khoản đúng số tiền hiển thị là hoàn tất giao dịch.

- Ảnh 1.

Nhiều người dân sử dụng hình thức thanh toán chuyển khoản để đổ xăng tại cây xăng PVOIL COMECO Cửa hàng Xăng dầu Số 1 (góc Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TPHCM)

- Ảnh 2.

Nhiều người dân cho biết việc chuyển khoản mang lại sự tiện lợi rõ rệt. “Tôi thường không mang nhiều tiền mặt, quét mã trả tiền rất nhanh, không phải chờ thối tiền”- chị Ngọc Anh chia sẻ.

Theo các nhân viên bán hàng, thời gian phục vụ mỗi lượt khách cũng được rút ngắn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Với những khách lớn tuổi hoặc chưa quen thao tác chuyển khoản, nhân viên sẽ hỗ trợ hoặc vẫn linh hoạt bằng hình thức thanh toán tiền mặt.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Áp dụng hình thức thanh toán chuyển khoản để đổ xăng tại cây xăng PVOIL COMECO Cửa hàng Xăng dầu Số 1 (góc Lý Thái Tổ - Lê Hồng Phong, phường Vườn Lài, TP HCM)

Việc áp dụng thanh toán không tiền mặt tại các cây xăng được xem là phù hợp với chủ trương thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán điện tử tại TPHCM. Trong bối cảnh người dân ngày càng quen với mã QR và ứng dụng ngân hàng, chuyển khoản trở thành phương thức thanh toán phổ biến khi mua xăng.

Tin liên quan

Cho thôi việc nhân viên cây xăng rút xăng của khách hàng vì không chấp nhận chuyển khoản

Cho thôi việc nhân viên cây xăng rút xăng của khách hàng vì không chấp nhận chuyển khoản

(NLĐO) - Chủ cây xăng tại Lâm Đồng thừa nhận sự việc là lỗi của nhân viên và đã cho người này nghỉ việc

Khách bị rút lại xăng, dắt bộ do thanh toán chuyển khoản

(NLĐO) - Do không mang tiền mặt và bị từ chối chuyển khoản, một khách hàng đã bị nhân viên cây xăng rút lại xăng, phải dắt xe đi bộ

Giá xăng dầu giảm đồng loạt, có mặt hàng xăng về dưới 20.000 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ ngày 11-12, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu.

chuyển khoản xăng dầu TPHCM cây xăng đổ xăng
