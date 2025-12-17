Xôn xao video nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng trong trường học

Tối 16-12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại hình ảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng tại khu vực cầu thang, nằm trong trường THCS Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong trường học. Ảnh: Cắt từ video

Theo hình ảnh trong video, 1 nữ sinh bị ít nhất 3 bạn nữ túm tóc, giật mạnh qua lại, kéo lê trên mặt đất và liên tục dùng tay, chân đánh vào đầu và người. Do bị đánh liên tiếp, nạn nhân gần như không thể phản kháng, chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Sự việc xảy ra tại khu vực cầu thang của trường trước sự chứng kiến của rất đông học sinh nhưng không ai đứng ra can ngăn. Thậm chí, một số em còn vỗ tay.

Sau khi video được đăng tải, nhiều người bức xúc trước hành vi của các em học sinh tham gia đánh bạn cũng như thái độ vô cảm của những bạn chứng kiến.

Liên quan đến sự việc trên, Trường THCS Lim đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Bắc Ninh và UBND xã Tiên Du. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 45 phút ngày 12-12 tại khu vực chiếu nghỉ cầu thang tầng 1 dãy phòng học của trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn, hiểu lầm giữa 1 học sinh lớp 8 và nhóm học sinh lớp 9, dẫn đến xô xát.

Về tình trạng sức khỏe, nạn nhân đã được đưa đi khám và chiếu chụp 3 lần, từ ngày 13 đến 16-12, kết quả không phát hiện tổn thương bất thường. Hiện sức khỏe của nữ sinh này đã ổn định, song theo nguyện vọng của gia đình, em vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Trường THCS Lim đã nhanh chóng báo cáo sự việc và phối hợp với công an địa phương để xác minh.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.