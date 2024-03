Ngày 30-3, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ở Bình Dương dùng tay đánh liên tục vào người cháu bé đang khóc lớn.

Người cha dùng tay đánh mạnh vào cháu bé do cháu khóc lớn

Thời điểm này, cháu bé được đặt trong một chiếc cũi bằng sắt, ngay phía trước dãy phòng trọ và khóc rất lớn.

Thấy vậy, người đàn ông chạy tới vừa la lớn, vừa đánh mạnh vào người cháu bé, một lúc sau cháu bé này khóc nhỏ lại thì người đàn ông mới thôi đánh.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây bất bình trong dư luận, nhiều người đã lên án về hành vi bạo lực quá tay của người đàn này.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết sự việc xảy ra tại dãy trọ An Cư ở phường này.

Người đàn ông trong đoạn clip là cha của cháu bé, thấy con khóc nên người này chạy tới đánh vào mông của cháu bé.

Theo nguồn tin này, hiện cơ quan chức năng đang làm việc với người cha và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.