Xông lên xe đánh tới tấp tài xế vì cho rằng đậu xe trước cổng nhà ngày Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Xông lên xe đánh tới tấp tài xế vì cho rằng đậu xe trước cổng nhà ngày Tết

Như Quỳnh

(NLĐO) - Cơ quan công an tạm giữ đối tượng xông lên xe đánh tài xế vì cho rằng đậu xe chắn trước cổng nhà vào ngày mùng 3 Tết.

Ngày 25-2, Công an phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú bản Hin Phá, phường Mộc Châu) để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích.

- Ảnh 1.

Nguyễn Anh Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 19-2 (mùng 3 Tết), đơn vị nhận tin báo của anh P.V.K. về việc bị hành hung khi đang dừng, đỗ xe khách ven quốc lộ 6, đoạn lên bản Tà Số, phường Mộc Châu.

Theo trình báo, khi xe dừng ven đường thì một người đàn ông ra yêu cầu di chuyển vì cho rằng chắn trước cửa nhà. Khi tài xế K. chưa kịp rời đi, người này đã xông lên xe, chửi bới và đánh anh K..

Công an nhanh chóng xác minh, xác định người hành hung là Nguyễn Anh Hào. Sau vụ việc, Hào rời khỏi địa phương, sau đó bị truy tìm và đưa về trụ sở làm việc.

- Ảnh 2.

Hình ảnh Hào xông lên đánh tài xế K. được camera ghi lại. Ảnh: M. Châu

Tại cơ quan công an, Hào thừa nhận hành vi đánh người xuất phát từ mâu thuẫn việc đỗ xe trước cổng nhà. 

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Hào sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định giữ người khẩn cấp.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

Đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến thu tiền bến bãi

(NLĐO) - Tài xế đậu xe trên đường bất ngờ bị một người phụ nữ đến yêu cầu đưa tiền gửi xe.

CLIP: Xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông", đậu xe con chặn đường

(NLĐO) – Cảnh sát giao thông đang vào cuộc xác minh thông tin thanh niên "chơi ngông" lái xe con đậu giữa đường, gây cản trở giao thông

Đậu xe chờ khách trước quán karaoke, tài xế taxi bị đâm vì lý do khó ngờ

(NLĐO) – Chờ khách trước quán karaoke tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, 1 nam tài xế taxi bị đâm vô cớ bởi nhóm thanh niên.

cố ý gây thương tích chất ma túy cơ quan công an công an phường bị đánh đậu xe chắn cổng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo