Xông lên xe đánh tới tấp tài xế vì cho rằng đậu xe trước cổng nhà ngày Tết

Ngày 25-2, Công an phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Anh Hào (SN 1991, trú bản Hin Phá, phường Mộc Châu) để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích.

Nguyễn Anh Hào tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 19-2 (mùng 3 Tết), đơn vị nhận tin báo của anh P.V.K. về việc bị hành hung khi đang dừng, đỗ xe khách ven quốc lộ 6, đoạn lên bản Tà Số, phường Mộc Châu.

Theo trình báo, khi xe dừng ven đường thì một người đàn ông ra yêu cầu di chuyển vì cho rằng chắn trước cửa nhà. Khi tài xế K. chưa kịp rời đi, người này đã xông lên xe, chửi bới và đánh anh K..

Công an nhanh chóng xác minh, xác định người hành hung là Nguyễn Anh Hào. Sau vụ việc, Hào rời khỏi địa phương, sau đó bị truy tìm và đưa về trụ sở làm việc.

Hình ảnh Hào xông lên đánh tài xế K. được camera ghi lại. Ảnh: M. Châu

Tại cơ quan công an, Hào thừa nhận hành vi đánh người xuất phát từ mâu thuẫn việc đỗ xe trước cổng nhà.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Hào sử dụng trái phép chất ma túy và ra quyết định giữ người khẩn cấp.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.