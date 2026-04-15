Bạn đọc

Xót lòng gia cảnh nam sinh lớp 9 bệnh tật, đi bán vé số dạo ở Cần Thơ

Tin-ảnh-clip: Ca Linh

NLĐO) - Mẹ mắc ung thư, bản thân bệnh tật nhưng vẫn đi bán vé số. Đó là hoàn cảnh của nam sinh lớp 9 ở Cần Thơ khiến nhiều người xót xa.

Em Nguyễn Thành Công (SN 2009), học sinh lớp 9A5, Trường THCS An Hòa 1, phường Cái Khế, TP Cần Thơ đang phải gánh trên vai những nỗi lo vượt xa lứa tuổi của mình. Ở tuổi đáng lẽ chỉ cần tập trung học hành, vui chơi cùng bạn bè, Công lại sớm quen với cảnh mưu sinh và nỗi bất an khi gia đình liên tiếp gặp biến cố.

Sau giờ học, Công vào bệnh viện phụ cha nuôi mẹ đang mắc ung thư

Gia đình Công vốn đã khó khăn. Mẹ em, bà Nguyễn Thị Hương (42 tuổi), ngày ngày đi bán vé số dạo khắp các con đường để kiếm từng đồng nuôi cả nhà. Cha em, ông Nguyễn Thành Nhân (52 tuổi), chân bị tật nên đi lại khập khiễng, chỉ có thể làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh khoảng 300.000 – 400.000 đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, do bị tật nên công việc của ông hôm có, hôm không.

Từ khi còn rất nhỏ, Công và em trai là Nguyễn Đặng Minh Thiện (SN 2011, hiện học lớp 8 cùng trường) đã theo mẹ đi bán vé số. Hai anh em quen với việc đứng dưới nắng, len lỏi qua từng quán xá, xin người qua đường mua giúp vé số. Công việc ấy đã bắt đầu từ khi các em mới lên 5 tuổi – cái tuổi mà nhiều đứa trẻ khác còn được cha mẹ che chở, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ.

Cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm ngặt nghèo khi Công mắc bệnh tiểu đường và loét dạ dày. Những cơn mệt mỏi, đau bụng khiến việc học của em bị ảnh hưởng, nhưng Công vẫn cố gắng đến lớp, bởi em hiểu chỉ có con đường học tập mới có thể giúp mình thay đổi tương lai.

Mẹ ung thư, con bệnh tật: Gia cảnh nam sinh khiến nhiều người nghẹn lòng - Ảnh 1.

Dù hoàn cảnh khó khăn, Công luôn cố gắng học tập

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Cách đây 3 tuần, bà Hương bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư tử cung. Từ chỗ là trụ cột của gia đình, bà giờ đây phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc thường xuyên. Mọi gánh nặng lập tức dồn lên vai người chồng và 2 đứa con còn đang tuổi đi học.

Bà Đặng Thị Nga (64 tuổi, dì ruột bà Hương), chia sẻ: "Cách đây 6 năm, thấy 2 vợ chồng cháu khó khăn nên họ hàng kêu về hẻm 128, đường Lê Anh Xuân, phường Cái Khế cất nhà trên miếng đất của ông ngoại.

Người thân quyên góp một số tiền để xây căn nhà cấp 4, giúp cả gia đình cháu có nơi ở ổn định. Tuy nhiên, nay Hương mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền trị bệnh vượt xa khả năng chi trả của gia đình".

Mẹ ung thư, con bệnh tật: Gia cảnh nam sinh khiến nhiều người nghẹn lòng - Ảnh 2.

Mẹ ung thư, con bệnh tật: Gia cảnh nam sinh khiến nhiều người nghẹn lòng - Ảnh 3.

Công và cha thay nhau chăm sóc mẹ ở bệnh viện

Theo cô Đinh Thị Thúy Kiều, Hiệu trưởng Trường THCS An Hòa 1, trước đây để duy trì cuộc sống, 2 anh em Công thay phiên nhau đi bán vé số: anh học buổi sáng thì em đi bán và ngược lại.

Nhà trường cũng thường xuyên quan tâm, giúp đỡ anh em Công. Hiện tại, gia đình đã vay mượn khắp xóm giềng để trị bệnh cho bà Hương đến mức không còn khả năng chi trả, khiến mọi cánh cửa cứu giúp dần khép lại.

Đứng bên giường bệnh của mẹ tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Công nghẹn giọng: "Mấy hôm nay, 2 anh em con tạm nghỉ bán vé số để thay nhau vào thăm mẹ. Bệnh của mẹ nặng quá, tụi con không biết còn được ở bên mẹ bao lâu nữa… nên chỉ mong ngày nào còn gặp được mẹ thì cố gắng ở bên mẹ ngày đó".

Mọi đóng góp xin gửi về số tài khoản: 117000004884, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Đơn vị tiếp nhận: Báo Người Lao Động. Nội dung "Giúp em Nguyễn Thành Công ở TP Cần Thơ".


Tin liên quan

Bé trai suýt mù 2 mắt, được Báo Người Lao Động giúp đỡ giờ ra sao?

(NLĐO) – Từng xuất hiện trên Báo Người Lao Động năm 2020 với nguy cơ mất thị lực cả 2 mắt, bé Lê Đỗ Chí Thiện nay đã khỏe mạnh, học khá giỏi

Vụ "Xót cảnh 5 chị em mồ côi": Gần 152 triệu đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ

(NLĐO) - 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm khắp nơi đã giúp đỡ các cháu.

Một bệnh nhân suy kiệt, bất hạnh cần giúp đỡ

Dù mới 33 tuổi, anh Hồ Thọ (ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) đã phải đối mặt chuỗi ngày sống lay lắt trong bệnh tật, khó khăn và bất hạnh.

