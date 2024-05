Xu hướng thẩm mỹ, làm đẹp tự nhiên đang lên ngôi

Trong 2 ngày 31-5 và 1-6, Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc lần thứ 7 được Bệnh viện da liễu Trung ương, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị tổ chức tại tỉnh Khánh Hoà.

Hơn 100 bài báo cáo từ những chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước được trình bày và trao đổi nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, cập nhật kỹ thuật tân tiến nhất tới các bệnh viện cơ sở.

PGS Lê Hữu Doanh cho biết ngành da liễu, thẩm mỹ đang có bước phát triển vượt bậc

Theo PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, chăm sóc y khoa nói chung và lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ nói riêng trong những năm qua có nhiều tiến bộ vượt bậc.

Điều này đòi hỏi những người làm trong lĩnh vực này phải liên tục nghiên cứu, tìm tòi và cập nhật các kiến thức mới để cho bệnh nhân được hưởng những tiến bộ y khoa tiên tiến nhất, hạn chế những rủi ro y tế.

PGS Doanh cho biết xu hướng làm đẹp hiện nay là tìm về vẻ đẹp tự nhiên. Người đi làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ muốn được sửa chữa những khiếm khuyết sao cho đẹp tự nhiên hơn, ít bị lộ, thậm chí khó để nhận biết từng thẩm mỹ.

Các chuyên gia cũng cho rằng một phẫu thuật thẩm mỹ thành công sẽ không còn là các dấu hiệu đập ngay vào mắt như nâng ngực quá lớn, mũi quá cao, cằm quá nhọn hoặc môi quá dày.

Xu hướng chỉnh sửa gương mặt cho giống với thần tượng đều không còn được ưa chuộng. Người đi làm đẹp bằng phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng muốn duy trì cấu trúc khuôn mặt riêng của mình và muốn được chỉnh sửa đẹp hơn một cách tinh tế, hài hòa với khuôn mặt.

Các chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và các phương pháp mới trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ

Tuy nhiên, PGS Doanh cũng cảnh báo trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp thì tai biến cũng rất đa dạng, trong đó thẩm mỹ nội khoa thường là sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đúng thời gian sử dụng.

Đơn cử, dùng corticoid kéo dài dẫn đến teo da hay với những can thiệp như tiêm filler (chất làm đầy) không đúng cách cũng dẫn đến lệch các vị trí trong khuôn mặt, nghiêm trọng hơn có thể gây mù do filler gây tắc mạch máu...

Bên cạnh đó, tai biến do nhân viên thực hiện can thiệp không phải bác sĩ, cơ sở không được cấp phép... "Đáng nói là việc sửa chữa lỗi do thẩm mỹ phức tạp gấp nhiều lần. Bệnh nhân không chỉ tốn kém tiền bạc, suy giảm sức khỏe, thậm chí nguy kịch tính mạng. Thực tế cũng đã ghi nhận nhiều ca tử vong sau tiêm filler"- PGS Doanh nói.

Tư vấn các sản phẩm chăm sóc, điều trị da tại khu vực triển lãm sản phẩm

Hội nghị da liễu thẩm mỹ toàn quốc là sự kiện được tổ chức thường niên và là một trong những sự kiện chuyên môn nổi bật nhất của chuyên ngành da liễu thẩm mỹ.

Đây là diễn đàn để các chuyên gia, các bác sĩ trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, chia sẻ các thông tin cập nhật mới nhất trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ nhằm đem lại hiệu quả, đảm bảo tính an toàn cho người bệnh, khách hàng.

"Các chuyên gia quốc tế đánh giá cao những dịch vụ, kỹ thuật làm đẹp của Việt Nam tiệm cận thế giới, an toàn, giá cả phải chăng... Điều này đã hấp dẫn nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm đẹp, chứng tỏ vị thế của bệnh viện nói riêng và ngành y tế nước nhà nói chung không hề thua kém các nước phát triển trên thế giới"- PGS Doanh nói.