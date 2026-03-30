Xu hướng xanh từ văn phòng đến nhà ở

Chứng nhận xanh cũng ngày càng phổ biến ở nhiều phân khúc bất động sản.

Hội đồng Công trình xanh của Mỹ (USGBC) và Tổ chức Chứng nhận Kinh doanh Xanh (GBCI) vừa công bố Việt Nam lần đầu lọt vào tốp 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận LEED lớn nhất năm 2025.

Theo USGBC, năm ngoái, Việt Nam ghi nhận 2,6 triệu m² diện tích sàn được chứng nhận LEED, với 100 dự án, xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng. Điều này cho thấy ngày càng nhiều chủ đầu tư quan tâm đến công trình xanh, đồng thời phản ánh sự đồng bộ ngày càng cao giữa chiến lược đầu tư và các tiêu chuẩn môi trường.

Mới đây, Saigon Centre, dự án phức hợp tiêu biểu của Keppel tại Việt Nam, cũng ghi dấu ấn khi khối văn phòng và căn hộ dịch vụ của tòa nhà đạt chứng nhận LEED Platinum, khối trung tâm thương mại được trao chứng nhận LEED Gold của USGBC. Tòa nhà đã thay thế toàn bộ quạt thông thường cho bộ xử lý không khí sang quạt EC giúp tiết kiệm hơn 1 triệu KWh điện/năm; lắp đặt đèn LED tích hợp cảm biến thông minh; ứng dụng các giải pháp năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm hơn 600 triệu đồng trong 6 năm qua. Nơi này còn chuyển đổi rác thải thực phẩm thành phân bón hữu cơ, bố trí điểm thu gom pin đã qua sử dụng, triển khai sáng kiến "cây treo túi" để khuyến khích dùng túi tái sử dụng...

Theo các chuyên gia của Savills Việt Nam, việc gia tăng dự án đạt chứng nhận LEED tại Việt Nam phản ánh sự chuyển dịch của thị trường bất động sản theo xu hướng chung của khu vực. Các chủ đầu tư ngày càng cân bằng giữa mục tiêu bền vững và hiệu quả tài chính; chủ động thiết kế tòa nhà văn phòng, nhà xưởng công nghiệp, dự án phức hợp đáp ứng chứng nhận công trình xanh nhằm thu hút khách thuê đa quốc gia, tối ưu chi phí vận hành dài hạn.

"Tính bền vững hiện nay gắn với việc tối ưu chi phí dài hạn, giảm tác động môi trường, qua đó nâng cao giá trị tài sản" - ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc dịch vụ quản lý cơ sở vật chất tích hợp - Savills Việt Nam, nhận định.

Đáng chú ý, không ít dự án thuộc phân khúc nhà ở cao cấp cũng được thiết kế theo hướng xanh, bền vững như Riviera Cove, The View, The Estella, Estella Heights, Empire City, Estella Place, Sedona Suites... Nhiều dự án ưu tiên mảng xanh với không gian mặt nước và mật độ cây trồng lớn như Blue Forest, hay các dự án của nhà phát triển Ecopark. Dự án nhà ở đạt chứng nhận xanh, tiêu chuẩn cao thường được nhà đầu tư quan tâm, giá tăng đều đặn, chẳng hạn các dự án của Sơn Kim Land, Keppel, Gamuda Land (Elysian), Phúc Khang...

Ông Hồ Nam Huy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại AISEN Việt Nam, nhìn nhận việc tiết kiệm năng lượng, tăng chất lượng sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cần phải được ưu tiên vì đây là tiêu chí quyết định đến lựa chọn của khách hàng.

Trong khi đó, ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc Bộ phận Bất động sản công nghiệp - Savills Hà Nội, lưu ý ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý năng lượng, tự động hóa, tối ưu hóa tài nguyên và cải thiện thiết kế. "Việc bảo đảm dự án có thể đạt được các tiêu chuẩn xanh như LEED, BREEAM hay Lotus thường khá phức tạp nhưng AI có thể hỗ trợ đơn giản hóa quy trình này" - ông Thomas Rooney khẳng định.



