HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Xu hướng xanh từ văn phòng đến nhà ở

Sơn Nhung

TP HCM ngày càng có nhiều dự án nhà ở, tòa nhà văn phòng hướng đến tiêu chuẩn xanh, tiết kiệm năng lượng.

Chứng nhận xanh cũng ngày càng phổ biến ở nhiều phân khúc bất động sản.

Hội đồng Công trình xanh của Mỹ (USGBC) và Tổ chức Chứng nhận Kinh doanh Xanh (GBCI) vừa công bố Việt Nam lần đầu lọt vào tốp 10 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Mỹ có tổng diện tích sàn đạt chứng nhận LEED lớn nhất năm 2025.

Theo USGBC, năm ngoái, Việt Nam ghi nhận 2,6 triệu m² diện tích sàn được chứng nhận LEED, với 100 dự án, xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng. Điều này cho thấy ngày càng nhiều chủ đầu tư quan tâm đến công trình xanh, đồng thời phản ánh sự đồng bộ ngày càng cao giữa chiến lược đầu tư và các tiêu chuẩn môi trường.

Mới đây, Saigon Centre, dự án phức hợp tiêu biểu của Keppel tại Việt Nam, cũng ghi dấu ấn khi khối văn phòng và căn hộ dịch vụ của tòa nhà đạt chứng nhận LEED Platinum, khối trung tâm thương mại được trao chứng nhận LEED Gold của USGBC. Tòa nhà đã thay thế toàn bộ quạt thông thường cho bộ xử lý không khí sang quạt EC giúp tiết kiệm hơn 1 triệu KWh điện/năm; lắp đặt đèn LED tích hợp cảm biến thông minh; ứng dụng các giải pháp năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm hơn 600 triệu đồng trong 6 năm qua. Nơi này còn chuyển đổi rác thải thực phẩm thành phân bón hữu cơ, bố trí điểm thu gom pin đã qua sử dụng, triển khai sáng kiến "cây treo túi" để khuyến khích dùng túi tái sử dụng...

Theo các chuyên gia của Savills Việt Nam, việc gia tăng dự án đạt chứng nhận LEED tại Việt Nam phản ánh sự chuyển dịch của thị trường bất động sản theo xu hướng chung của khu vực. Các chủ đầu tư ngày càng cân bằng giữa mục tiêu bền vững và hiệu quả tài chính; chủ động thiết kế tòa nhà văn phòng, nhà xưởng công nghiệp, dự án phức hợp đáp ứng chứng nhận công trình xanh nhằm thu hút khách thuê đa quốc gia, tối ưu chi phí vận hành dài hạn.

"Tính bền vững hiện nay gắn với việc tối ưu chi phí dài hạn, giảm tác động môi trường, qua đó nâng cao giá trị tài sản" - ông Luca Vadala, Giám đốc Phát triển Kinh doanh toàn quốc dịch vụ quản lý cơ sở vật chất tích hợp - Savills Việt Nam, nhận định.

Đáng chú ý, không ít dự án thuộc phân khúc nhà ở cao cấp cũng được thiết kế theo hướng xanh, bền vững như Riviera Cove, The View, The Estella, Estella Heights, Empire City, Estella Place, Sedona Suites... Nhiều dự án ưu tiên mảng xanh với không gian mặt nước và mật độ cây trồng lớn như Blue Forest, hay các dự án của nhà phát triển Ecopark. Dự án nhà ở đạt chứng nhận xanh, tiêu chuẩn cao thường được nhà đầu tư quan tâm, giá tăng đều đặn, chẳng hạn các dự án của Sơn Kim Land, Keppel, Gamuda Land (Elysian), Phúc Khang...

Ông Hồ Nam Huy, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại AISEN Việt Nam, nhìn nhận việc tiết kiệm năng lượng, tăng chất lượng sống xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cần phải được ưu tiên vì đây là tiêu chí quyết định đến lựa chọn của khách hàng.

Trong khi đó, ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc Bộ phận Bất động sản công nghiệp - Savills Hà Nội, lưu ý ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý năng lượng, tự động hóa, tối ưu hóa tài nguyên và cải thiện thiết kế. "Việc bảo đảm dự án có thể đạt được các tiêu chuẩn xanh như LEED, BREEAM hay Lotus thường khá phức tạp nhưng AI có thể hỗ trợ đơn giản hóa quy trình này" - ông Thomas Rooney khẳng định.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo