Xanh hóa chuỗi cà phê nhượng quyền

Mô hình nhượng quyền giúp nhiều thương hiệu chuỗi cà phê Việt nhân rộng số lượng chi nhánh, tăng độ phủ và đa dạng nguồn thu.

Việt Nam có chuỗi cà phê hơn 1.000 điểm bán

Theo báo cáo "Chuỗi cà phê và trà Đông Nam Á 2026" do Công ty Nghiên cứu thị trường Momentum Works (Singapore) công bố, tính đến tháng 2-2026, Đông Nam Á có 7 chuỗi cà phê vượt mốc 1.000 cửa hàng. Trong đó, 1 thương hiệu Việt Nam là Milano có hơn 2.000 điểm bán trên toàn quốc, xếp thứ 4 tại Đông Nam Á.

Thương hiệu có số lượng cửa hàng nhiều nhất Đông Nam Á là Café Amazon với hơn 4.400 điểm bán. Thương hiệu này từng đầu tư vào Việt Nam với nhiều tham vọng nhưng đã rút khỏi thị trường vào tháng 11-2025.

Chưa rõ phương pháp tính của Momentum Works và quy mô của khảo sát trên, song tại Việt Nam đã có một số thương hiệu công bố số điểm bán vượt 1.000. Ví dụ, chuỗi Napoly Café & Milk Tea cho biết đã nhượng quyền khoảng 3.000 điểm bán, hiện có hơn 2.000 điểm đang hoạt động. Các thương hiệu cà phê khác như Guta, Gờ, Trung Nguyên, Phúc Long, The Coffee House... cũng có độ phủ rộng.

Ông Nguyễn Đức Hưng, người sáng lập chuỗi nhượng quyền Napoly Café & Milk Tea - thuộc Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu cà phê Napoli, đặt mục tiêu năm nay mở khoảng 500 điểm bán cà phê mang đi. Công ty dự kiến dành ngân sách lớn để đầu tư trước cho những đối tác khởi nghiệp có hoàn cảnh khó khăn (người thất nghiệp, bà nội trợ, sinh viên, công nhân...), bao gồm miễn phí thiết kế, đào tạo pha chế, đào tạo vận hành, hỗ trợ máy móc, khai thuế...

Cuối năm 2025, Công ty CP Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu cà phê Napoli được UBND TP HCM cấp chứng nhận "Doanh nghiệp Xanh TP HCM". Chứng nhận này là yếu tố giúp công ty mở rộng mạng lưới khi xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng mạnh. Theo nhà sáng lập Nguyễn Đức Hưng, việc siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm, thuế giúp các mô hình nhượng quyền như Napoly Café & Milk Tea hoạt động bền vững hơn nhờ bảo đảm pháp lý.

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Hoàng Dũng, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, đứng trong một mắt xích của chuỗi kinh doanh sẽ giúp start-up an toàn, duy trì được sự bền vững hơn so với hoạt động độc lập. "Chuỗi cà phê Việt có lợi thế từ vùng nguyên liệu lớn ở Tây Nguyên, kinh nghiệm chế biến lâu đời và văn hóa uống cà phê đặc sắc. Điều này lý giải vì sao nhiều chuỗi ngoại đến Việt Nam không đạt được mục tiêu mở rộng, thậm chí thất bại" - ông Dũng phân tích.

Một quán cà phê nhượng quyền ở TP HCM

Sức hút của nhượng quyền cà phê

Bà Huỳnh Thị Mỹ Nương, Tổng Giám đốc Công ty Đào tạo Lãnh đạo và Dịch vụ Phát triển Bền vững, chỉ ra thực tế người mới khởi nghiệp có nguồn vốn hạn chế nên sẽ ưu tiên nhượng quyền để đi chung với những "người khổng lồ" đã có sẵn bộ tiêu chí và thương hiệu ổn định.

Theo bà Nương, thế hệ người tiêu dùng Gen Z và Gen Alpha có ý thức bảo vệ môi trường rất cao, quan tâm đến câu chuyện phía sau sản phẩm và các chi tiết nhỏ như ống hút gạo, bao bì tái chế... Do đó, các chuỗi thương hiệu cà phê thân thiện với môi trường sẽ có dư địa phát triển tốt.

"Yếu tố đầu tiên và cốt lõi để chọn một thương hiệu nhượng quyền chính là chủ nhân của nó. Đây là yếu tố giúp người nhận quyền tin tưởng vào sự phát triển lâu dài, bền vững, cũng như sự đồng điệu trong tâm huyết và đạo đức kinh doanh" - bà Nương nhìn nhận.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn, dự báo nhượng quyền cà phê năm 2026 vẫn còn sôi động nhưng không phải "cứ mở là thắng" như vài năm trước. Trong bối cảnh thực khách Việt ngày càng đề cao thương hiệu, sự ổn định về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm, các mô hình nhượng quyền bài bản là lựa chọn dễ tiếp cận đối với người lần đầu kinh doanh. Việc được thừa hưởng sẵn bộ nhận diện thương hiệu, công thức sản phẩm, quy trình vận hành và cách tổ chức bán hàng tương đối chuẩn hóa giúp hạn chế chi phí thử sai ở giai đoạn đầu.

"Tuy nhiên, thị trường đã bước vào giai đoạn chọn lọc kỹ hơn. Dù cà phê vẫn là ngành hàng dễ tham gia nhưng do rào cản gia nhập không quá cao nên nguy cơ bão hòa, cạnh tranh nội bộ giữa các điểm bán và sao chép mô hình ngày càng lớn" - ông Quân cảnh báo.

Theo ông Quân, thị trường năm nay không còn là sân chơi của những thương hiệu chỉ giỏi bán câu chuyện nhượng quyền, mà nghiêng về hệ thống có nền tảng vận hành tốt, quy trình rõ ràng, chuỗi cung ứng ổn định và khả năng đồng hành với bên nhận quyền.

Mô hình nhượng quyền bình dân có biến mất? Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, việc siết chặt quy định về kê khai thuế, hóa đơn hay an toàn thực phẩm không đồng nghĩa các mô hình nhượng quyền bình dân sẽ mất cơ hội phát triển. Ngược lại, đây còn có thể trở thành lợi thế cho những thương hiệu nhượng quyền bài bản. "Thực tế, nhiều thương hiệu ở phân khúc bình dân quản trị hệ thống đối tác rất nghiêm ngặt. Khi chuỗi cung ứng và quy trình vận hành được chuẩn hóa, bên nhận quyền sẽ dễ đáp ứng yêu cầu kiểm tra, hậu kiểm và giảm rủi ro khi vận hành. Đây sẽ là phép thử để phân loại thương hiệu" - đại diện iPOS.vn nhìn nhận.

