Thời sự Xã hội

Xử lý 3 nữ sinh có hành vi phản cảm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ba nữ sinh học cấp 3 có hành động phản cảm khi Đoàn phục vụ A80, Công an đã làm việc với những người liên quan.

Ngày 17-8, tin từ Công an xã Xuân Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa yêu cầu 3 học sinh có hành vi phản cảm trong quá trình tham gia giao thông đến làm việc.

Xử lý 3 nữ sinh có hành vi phản cảm- Ảnh 1.

Công an làm việc với 3 học sinh có hành vi phản cảm. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo đó, ngày 16-8, Công an xã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội (BEAT Chương Mỹ) xuất hiện video 3 thanh, thiếu niên đi xe dừng chờ khi Đoàn phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80) đi qua (đoạn gần Siêu thị Lan Chi, khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai). Hình ảnh đoạn video thể hiện 3 người này điều khiển phương tiện giao thông không đội mũ bảo hiểm, ngoài ra có một số hành động gây phản cảm.

Nắm được sự việc, Công an xã Xuân Mai đã chủ động phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông số 12 (Công an TP Hà Nội) nhanh chóng xác minh 3 người xuất hiện trong clip đều là nữ sinh học THPT. Cùng với đó, Công an xã Xuân Mai yêu cầu những người có liên quan đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, cả 3 đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân, cam kết không tái phạm. Đối với các lỗi vi phạm giao thông, cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý cảnh cáo và thông báo về nhà trường, đồng thời tạm giữ phương tiện.

