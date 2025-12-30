Xử lý 5 trường hợp chia sẻ bài viết từ các trang, kênh của Lê Trung Khoa

Ngày 30-12, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã liên tiếp mời làm việc, xử lý, răn đe 5 trường hợp có hành vi chia sẻ các bài viết từ các trang, kênh thông tin của đối tượng phản động Lê Trung Khoa.

Công an Đà Nẵng mời làm việc nhiều trường hợp có hành vi chia sẻ thông tin từ kênh Facebook Lê Trung Khoa

Theo cơ quan công an, các trường hợp này do thiếu hiểu biết nên đã vô tình tiếp tay cho đối tượng Lê Trung Khoa.

Đối tượng này trước đó đã bị các cơ quan tố tụng Việt Nam khởi tố, điều tra, truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.





Chia sẻ, bình luận trên các trang, kênh của Lê Trung Khoa là vi phạm pháp luật

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không ủng hộ, không tiếp tay cho các hoạt động của những đối tượng phản động; đồng thời nhấn mạnh hành vi chia sẻ, bình luận trên các trang, kênh của Lê Trung Khoa, trong đó có trang “thoibao.de”, là vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý các trường hợp bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá từ các trang, kênh, hội nhóm phản động, chống đối, kể cả các đối tượng đang sinh sống hoặc tị nạn ở nước ngoài.

