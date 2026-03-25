Pháp luật

Xử lý người nước ngoài chạy xe bằng 1 bánh trên cầu Tiên Sơn

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Nam thanh niên ngoại quốc bị xử phạt vì “bốc đầu” xe máy và không có giấy phép lái xe, sau khi clip vi phạm lan truyền trên mạng xã hội.

Chiều 25-3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng xác minh, xử lý trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được người dân phản ánh qua mạng xã hội.

- Ảnh 1.

Nam thanh niên ngoại quốc chạy xe bằng một bánh đã bị CSGT Đà Nẵng xử lý

Theo đó, từ thông tin tiếp nhận qua fanpage Công an TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng ghi nhận đoạn clip lan truyền trên không gian mạng ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43AB-291.XX có hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh” trên tuyến đường dẫn cầu Tiên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn).

Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải khẩn trương vào cuộc xác minh.

Qua đó, xác định người điều khiển phương tiện là R.S (sinh năm 2005, là người nước ngoài, tạm trú tại phường An Hải).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với R.S về các hành vi “điều khiển xe chạy một bánh đối với xe hai bánh” và “không có giấy phép lái xe”, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Đáng chú ý, cơ quan công an cũng lập biên bản xử phạt chủ phương tiện là ông Đ.V.Đ (SN 1993, trú phường An Hải) về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định.

Nam thanh niên tấn công CSGT đang làm nhiệm vụ ở Huế bị tuyên phạt 12 tháng tù

