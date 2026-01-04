HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Xử lý thế nào với tài xế taxi ở Nha Trang "ảo thuật" 200.000 đồng?

Đông Hoa

(NLĐO) - Khi du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí, tài xế taxi nhanh tay nhận, sau đó làm "ảo thuật" tráo tiền.

Như đã thông tin, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với tài xế taxi N.A.T, 34 tuổi - người làm "ảo thuật" tráo tiền, lừa du khách nước ngoài.

img

Tài xế T. tráo tiền của du khách nước ngoài.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip tài xế taxi ở Nha Trang làm "ảo thuật" biến tờ 200.000 đồng của du khách thành tờ 10.000 đồng khi thanh toán cước phí.

Cụ thể, tài xế taxi chở nhóm du khách nước ngoài đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang. Khi du khách đưa tờ 200.000 đồng để thanh toán cước phí, tài xế nhanh tay nhận tiền bằng tay trái, đồng thời dùng tay phải đưa lại tờ 10.000 đồng và nói rằng khách đưa thiếu tiền.

Qua làm việc, tài xế T. thừa nhận vụ việc xảy ra vào khoảng đầu tháng 11-2025.

Xác định đã vi phạm nhiều lần hay chưa?

Về mặt pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, đánh giá tài xế thể hiện lỗi cố ý trực tiếp bởi nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật.

Theo quy định, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì mới đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Bộ luật Hình sự.

Với trường hợp trên, tài sản chiếm đoạt chưa đủ thì có thể xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 điểm c điều 15 Nghị định số 144/2021về hành vi "dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản" của người khác.

Với lỗi này, tài xế T. có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, ngoài ra buộc hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt và có thể bị áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, nếu cơ quan chức năng xác định được rằng tài xế đã thực hiện hành vi này nhiều lần, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn tái phạm, đã bị kết án về tội này mà chưa được xóa án tích, hoặc hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì không loại trừ khả năng bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Vụ việc trên nạn nhân là du khách nước ngoài, hành vi vi phạm được ghi hình rõ ràng và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Do đó, cần được cân nhắc nghiêm túc trong quá trình xử lý, nhằm bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh và thân thiện" - luật sư Đào Thị Bích Liên nói.

chiếm đoạt tài sản lừa đảo chiếm đoạt tài sản du khách nước ngoài
