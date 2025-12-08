HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Xử Nữ đứng đầu bảng xếp hạng vận tài lộc tuần mới?

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Nhân Mã thăng hoa sự nghiệp, Song Tử đón vận tình duyên mạnh mẽ, còn Xử Nữ thì vững vàng tài chính.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 8-12 đến ngày 14-12.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần hoàng đạo từ ngày 8-12 đến ngày 14-12 đánh dấu một giai đoạn hồi phục và điều chỉnh đầy tích cực đối với Bạch Dương.

Trong sự nghiệp, Bạch Dương sẽ chuyển từ trạng thái hỗn loạn sang trật tự rõ ràng. Bên cạnh đó, vận trình tài chính của cung hoàng đạo này cũng mang lại những tín hiệu đáng mừng.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Tuần này, cảm xúc của Kim Ngưu lên xuống rõ rệt.

Trong bối cảnh phải cân bằng nhiều thứ đó, vận tài chính của Kim Ngưu ở trạng thái "cân bằng nhưng dễ bị ảnh hưởng". Do đó, tuần này không thích hợp để đưa ra các quyết định tài chính lớn.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Tuần này sẽ là một giai đoạn bùng nổ đối với Song Tử. Vì vậy, đây là thời điểm tuyệt vời để cung hoàng đạo này mở lòng, xây dựng thêm các mối quan hệ mới, hoặc khởi động những dự án hợp tác.

Đặc biệt phải kể đến vận trình tình cảm, vận đào hoa của người độc thân nở rộ, còn các cặp đôi bước vào giai đoạn ngọt ngào.

Xử Nữ đứng đầu bảng xếp hạng vận tài lộc tuần mới? - Ảnh 1.

Đây là thời điểm tuyệt vời để Song Tử xây dựng thêm mối quan hệ mới hoặc khởi động những dự án hợp tác. Ảnh: Unsplash

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải cảm thấy bị mắc kẹt do áp lực và sự suy nghĩ quá mức. Do đó, việc quan trọng nhất là cung hoàng đạo này cần học cách giải tỏa lo lắng thay vì cố gắng chịu đựng.

Tài chính dễ bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi, khiến Cự Giải đưa ra các quyết định quá mức bảo thủ hoặc tiết kiệm quá đà.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử dễ cảm thấy thất vọng, cô đơn, hoặc không hài lòng với hiện trạng, vì cảm thấy nỗ lực không được đền đáp. Cũng chính vì áp lực, cung hoàng đạo này có cảm giác thiếu thốn, cần đặc biệt cẩn trọng với chi tiêu bộc phát để an ủi bản thân.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tuần mới mang đến cho Xử Nữ nguồn năng lượng ổn định và tập trung cao độ.

Nổi bật nhất phải kể đến tài chính, đây là cung hoàng đạo có vận tiền bạc mạnh nhất tuần, với khả năng tích lũy và quản lý tài chính hiệu quả hơn bất kỳ ai.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình sẽ tập trung cao độ vào việc thiết lập sự cân bằng và hài hòa trong các mối quan hệ xã hội và cá nhân.

Về sự nghiệp, Thiên Bình tỏa sáng nhờ khả năng đàm phán và làm việc nhóm.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp cần đặc biệt chú ý đến việc quản lý áp lực và cảm xúc. Cung hoàng đạo này có xu hướng phóng đại các khả năng tiêu cực, khiến gánh nặng tâm lý trở nên nặng nề hơn thực tế.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Tuần này, Nhân Mã dễ dàng đạt được thành tích nổi bật.

Đặc biệt, Nhân Mã có vận trình sự nghiệp tốt nhất so với tất cả 11 cung hoàng đạo còn lại trong tuần. Chính vì thế, cơ hội thăng tiến, phần thưởng sẽ tìm đến Nhân Mã.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Tuần này là thời điểm vàng để Ma Kết lập kế hoạch chiến lược, đảm nhận vai trò lãnh đạo, và nhận được sự công nhận từ cấp trên nhờ vào sự chăm chỉ và tính kỷ luật.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình bước vào giai đoạn bùng nổ ý tưởng và kết nối xã hội.

Trong sự nghiệp, đây là thời điểm lý tưởng để đưa ra các ý tưởng đột phá và làm việc nhóm. Hơn nữa, về tài chính, dòng tiền có thể đến từ các nguồn độc đáo hoặc liên quan đến mạng lưới xã hội của Bảo Bình.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư tỏa sáng trong các công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nghệ thuật. Nhờ vào trực giác, quyết định của cung hoàng đạo này sẽ vô cùng chính xác.

Tuy nhiên, về tài chính, Song Ngư cần quản lý cẩn thận, tránh đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời.

Tin liên quan

Khám phá thời cơ vàng của con giáp Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất

Khám phá thời cơ vàng của con giáp Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất

(NLĐO) – 6 con giáp Sửu, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất tuy vất vả lúc đầu nhưng sẽ phất lên cực thịnh sau tuổi 30, 40.

Con giáp “vàng” trong làng hôn nhân

(NLĐO) - Gia đình nào có con giáp nữ tuổi Tỵ, Mão, Dậu là có phúc lớn.

Các con giáp dễ “trắng tay” lúc này

(NLĐO) – 5 con giáp Tý, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất có nguy cơ hao tài lớn nhất đang đối mặt với thử thách tài chính khắc nghiệt nhất năm.

