Thời sự

Xử phạt 1 giáo viên đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm hiệu trưởng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Một thầy giáo bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của hiệu trưởng.

Chiều 31-10, thông tin từ Công an xã Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk), cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.T. (giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự).

- Ảnh 1.

Một giáo viên Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự bị xử phạt hành chính do đăng thông tin sai sự thật về hiệu trưởng

Ông T. bị xử phạt do cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, ông T. đã sử dụng mạng xã hội để đăng nhiều thông tin liên quan đến quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự nhiệm kỳ 2024-2029.

Cơ quan chức năng xác định, các nội dung mà ông T. đăng tải trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng, xác thực, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, một số nội dung làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân bà P.T.D. (Hiệu trưởng Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự).

Cùng với việc xử phạt 7,5 triệu đồng, ông T. bị buộc gỡ bỏ thông tin nói trên.

Tin liên quan

Phạt giáo viên chửi học viên "óc lợn" 5 triệu đồng, giải thể MST English

Phạt giáo viên chửi học viên "óc lợn" 5 triệu đồng, giải thể MST English

(NLĐO)- Giáo viên chửi học viên "óc lợn" bị phạt 5 triệu đồng vì đã vi phạm quy định về kỷ luật người học, xúc phạm danh dự, nhân phẩm học viên. Trung tâm tiếng Anh MST của giáo viên này cũng bị giải thể, ngoài ra bị phạt 20 triệu đồng

Phạt giáo viên dạy thêm để... chữa cháy

(NLĐO) - Phạt giáo viên dạy thêm chỉ là giải quyết phần ngọn của sự trì trệ hệ thống giáo dục hiện nay: giáo trình không hợp lý, bệnh thành tích nặng nề, đời sống giáo viên ngày càng giảm...

