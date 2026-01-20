HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xử phạt 2 nam thanh niên xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, 2 nam thanh niên bị xử phạt.

Ngày 20-1, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Xử phạt 2 nam thanh niên vì hành vi xuyên tạc thông tin trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Công an TP Hà Nội làm việc với 2 nam thanh niên. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện P.H.M. (SN 1992) và N.Đ.H. (SN 1991, cùng trú tại Hà Nội) đã đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Làm việc với cơ quan công an, cả hai khai đã lấy thông tin trên mạng xã hội mà không kiểm chứng, thừa nhận hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật khi sử dụng mạng xã hội trong thời gian tới.

Hiện, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.H.M. và N.Đ.H. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân" theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt là 5 triệu đồng/trường hợp.

Theo Công an TP Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định và then chốt đối với định hướng phát triển của nước ta trong giai đoạn mới. Lợi dụng sự kiện quan trọng của đất nước và dân tộc, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị liên tục gia tăng hoạt động tung tin xuyên tạc, gây nhiễu loạn thông tin, bịa đặt về công tác nhân sự lãnh đạo cấp cao của Đảng với mục đích gây hoang mang dư luận.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không chia sẻ, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần làm sạch môi trường thông tin, đảm bảo sự ổn định về chính trị - xã hội.

Xử phạt 2 trường hợp xuyên tạc xúc phạm lãnh đạo VietJet

Xử phạt 2 trường hợp xuyên tạc xúc phạm lãnh đạo VietJet

(NLĐO)- Đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc xúc phạm uy tín, danh dự một lãnh đạo Công ty Cổ phần VietJet, 2 người bị xử phạt

Bộ VH-TT-DL đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc về cháo lươn Nghệ An

(NLDO)- Bộ VH-TT-DL ngày 14-8 có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật

Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng bài trên facebook xuyên tạc, ảnh hưởng uy tín lãnh đạo

(NLĐO) - Ông N.T.T. đã nhiều lần sử dụng facebook cá nhân đăng tải các bài viết, bình luận trên không gian mạng có nội dung xấu, xuyên tạc; ảnh hướng đến uy tín các lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước và lực lượng công an

