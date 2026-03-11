HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử phạt 2 người đàn ông đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Các trường hợp vi phạm đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cam kết sẽ không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Ngày 11-3, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa ra quyết định xử phạt 2 trường hợp đăng tải bình luận xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo thành phố trên không gian mạng.

Xử phạt 2 người vì hành vi xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng năm 2026 - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện 2 tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải bình luận có nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự lãnh đạo thành phố ứng cử đại biểu quốc hội khóa XVI.

Quá trình xác minh, lực lượng công an đã làm rõ chủ tài khoản là L.V.T. (SN 1983, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng và L.V.T. (SN 1969, trú tại phường Tân Hưng, TP Hải Phòng).

Xử phạt 2 người vì hành vi xúc phạm lãnh đạo TP Hải Phòng năm 2026 - Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với trường hợp vi phạm

Tại cơ quan công an, các trường hợp vi phạm đã thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật, cam kết sẽ không đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. 

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với các cá nhân vi phạm với tổng số tiền 15 triệu đồng về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

