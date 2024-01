Xử phạt 7 người "chỉ điểm" chốt CSGT

Sáng 8-1, Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" với tổng số tiền 52,5 triệu đồng.



Cơ quan công an xử phạt 7 người là quản trị viên các nhóm kín chuyên "chỉ điểm" vị trí làm việc của CSGT và Thanh tra giao thông

Trước đó, các đơn vị thuộc Công an huyện Krông Pắk phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk mời làm việc 7 người là quản trị viên quản lý 2 nhóm kín trên mạng xã hội Zalo. Các nhóm này thường xuyên thông báo địa điểm tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT và Thanh tra Sở Giao thông vận tải làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện Krông Pắk. Từ đó, thông báo cho các thành viên trong nhóm biết để tránh né, hoặc có hành vi đối phó với lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan công an, 7 người này thừa nhận đã tạo lập các nhóm kín với hàng trăm thành viên. Hàng ngày, các thành viên trong nhóm Zalo chia sẻ, trao đổi nhiều thông tin về chốt CSGT giao thông, vị trí làm việc của lực lượng chức năng qua tin nhắn, ảnh chụp, video.

Theo cơ quan công an, đây là hành vi gây ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan Nhà nước. Hành vi này đã khiến người vi phạm tránh né việc kiểm tra xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, tình trạng này còn gây cản trở, khó khăn trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biệt là các đối tượng tàng trữ vận chuyển vũ khí, chất cấm, hoặc tội phạm truy nã...

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng xác minh để xử lý theo quy định.