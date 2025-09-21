HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử phạt anh rể phá vườn cây "đòi quan hệ với em vợ"

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Chính quyền địa phương đã xử phạt hành chính người anh rể trong vụ phá vườn cây để "đòi quan hệ với em vợ" xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc ông Đặng Văn Thêm (SN 1987, trú xã H'ra, tỉnh Gia Lai) phá hoại vườn cây để đòi "quan hệ với em vợ", chính quyền địa phương vừa xử phạt người anh rể này vì "đang có vợ mà vẫn sống chung như vợ chồng với người khác".

Theo UBND xã H'ra, ông Đặng Văn Thêm đang có vợ là bà V.T.D, là anh rể họ nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7-2024, vẫn sống chung như vợ chồng với bà G.P.T (SN 1987, trú xã H'ra) tại thôn Nhơn Thọ, xã H'ra. Qua đó, UBND xã H'Ra đã quyết định xử phạt ông Đặng Văn Thêm 4 triệu đồng về hành vi vi phạm trên.

Xử phạt anh rể phá vườn cây "đòi quan hệ với em vợ"- Ảnh 1.

Hành vi sống chung như vợ chồng khi đang có vợ của ông Đặng Văn Thêm được phát hiện sau khi ông này 2 lần phá hủy vườn cây của người em vợ

Việc vi phạm của ông Đặng Văn Thêm được phát hiện vào tháng 2-2025, sau khi ông này 2 lần ra tay phá hoại vườn cây của bà G.P.T gây thiệt hại gần 100 cây cà phê, gần 200 cây hồ tiêu và 4 cây sầu riêng bị cưa hạ.

Tại cơ quan công an, ông Thêm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc nên đã ra tay phá vườn cà phê của em vợ là bà G.P.T.

Trong khi đó, bà G.P.T cho biết từ 6 năm trước đã ly thân nhưng chưa ly hôn với chồng. Hơn một năm trước, ông Thêm đã đề nghị bà đưa 2 con nhỏ từ tỉnh Lâm Đồng tới xã H'ra mua mảnh rẫy để canh tác, nuôi con.

Ông Thêm cũng cho bà G.P.T mượn 300 triệu đồng để mua đất, ông Thêm đứng tên trên giấy tờ, khi bà G.P.T ly hôn xong thì sẽ sang lại tên cho bà. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến xã H'ra sinh sống, ông Thêm đã dùng giấy tờ đất để uy hiếp bà G.P.T phải quan hệ tình cảm với mình.

Cũng theo bà G.P.T, sau khi mua rẫy và chăm sóc vườn cây tốt lên thì vợ chồng ông Thêm đòi đổi vườn cây nhưng bà không đồng ý. Sau đó, vườn cây của bà G.P.T nhiều lần bị phá hoại, bà này nghi ngờ do ông Thêm gây ra. Mục đích để bà G.P.T lo sợ mà bán lại rẫy hoặc về sống cùng ông Thêm.

Hành vi phá hoại vườn cây của ông Đặng Văn Thêm vừa qua đã bị TAND khu vực 10, tỉnh Gia Lai tuyên án 2 năm 9 tháng tù và buộc phải bồi thường trên 180 triệu đồng cho bà G.P.T.

Vừa qua, bà G.P.T cũng đã bị xử phạt 4 triệu đồng vì đang có chồng mà sống chung như vợ chồng với ông Đặng Văn Thêm.

Anh rể phá vườn cây để "đòi ... quan hệ" em vợ: Nạn nhân kháng cáo

Anh rể phá vườn cây để "đòi ... quan hệ" em vợ: Nạn nhân kháng cáo

(NLĐO) - Người em vợ cho rằng người anh rể đã phá hoại vườn cây, gây thiệt hại nặng nề nhưng bản án tuyên quá nhẹ nên kháng cáo.

Anh rể "phá hoại vườn cây để đòi... quan hệ với em vợ" khai gì?

(NLĐO) - Người anh rể bước đầu khai nhận hành vi phá hoại vườn cây của em vợ là do mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc

Anh rể phá vườn cà phê để em vợ... cho quan hệ tình cảm?

(NLĐO) - Người phụ nữ cho biết anh rể đã nhiều lần uy hiếp, phá hoại nhằm buộc bà bán lại vườn hoặc lên ở với ông ta.

