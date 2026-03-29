Xử phạt cơ sở "thẩm mỹ chui" tiêm filler gây biến chứng

Trước đó, Sở Y tế đã tiếp nhận phản ánh của người dân về trường hợp tiêm filler (chất làm đầy) gây biến chứng.

Theo đó, một phụ nữ được giới thiệu đến căn nhà trong hẻm 138 Nguyễn Trãi, phường Chợ Quán để tiêm chất làm đầy. Sau can thiệp, nạn nhân xuất hiện tình trạng sưng, tê cứng vùng mặt nhưng không thể liên hệ người thực hiện, buộc phải phản ánh đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Y tế phối hợp chính quyền địa phương và công an kiểm tra địa chỉ trên. Kết quả đây không phải là cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép; người thực hiện dịch vụ cũng không có chứng chỉ hành nghề.

Qua làm việc, cá nhân liên quan thừa nhận đã tiêm filler cho khách với giá 27 triệu đồng và từng thực hiện nhiều trường hợp trước đó.

Căn cứ quy định, cơ quan chức năng đã xử phạt cơ sở này 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 18 tháng và buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp; đồng thời yêu cầu chủ địa điểm không để xảy ra tình trạng sử dụng nhà ở cho hoạt động khám chữa bệnh trái phép.



