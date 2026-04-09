Xử phạt đơn vị tổ chức chương trình "Tự tình phương Nam 4"

Chiều 9-4, thông tin từ Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết Sở này đã ban hành Quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Giải trí Kim Loan.

Quyết định xử phạt được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Công ty TNHH Giải trí Kim Loan bị xử phạt bởi hành vi vi phạm: "Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận".

Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh diễn vai Trưng Trắc tại chương trình "Tự tình phương Nam 4". Ảnh: Huy Trương



Công ty TNHH Giải trí Kim Loan là đơn vị tổ chức chương trình "Tự tình phương Nam 4". Tuy nhiên, trích đoạn cải lương "Mê Linh biệt khúc" do Võ Thị Thùy Dung (nghệ danh Bùm Bum) biểu diễn lại không có trong danh mục tiết mục đã được Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phê duyệt trước đó.

Võ Thị Thùy Dung là con gái nghệ sĩ Tiểu Linh (em ruột cố nghệ sĩ Vũ Linh). Tại đêm diễn tổ chức ở rạp Hồng Liên (TP HCM) dịp 8-3, cô đảm nhận vai Trưng Trắc trong trích đoạn "Mê Linh biệt khúc" (thuộc vở cải lương kinh điển "Tiếng trống Mê Linh"), diễn cùng Hồ Khắc Tùng trong vai Thi Sách.

Phần thể hiện của Bùm Bum sau đó vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Không ít nhận xét cho rằng tiết mục còn hạn chế về chuyên môn, thiếu sự chuẩn mực, thậm chí bị cho là làm ảnh hưởng đến giá trị của vai diễn kinh điển.

Liên quan việc tái diễn các vai diễn, trích đoạn cải lương kinh điển, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật.

Nhưng đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trao dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và trau dồi bản thân từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng. Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả.

Sở Văn hóa và Thể thao cho biết thời gian tới sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.