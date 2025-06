Xử phạt người bôi nhọ Bệnh viện Tâm Anh

Ngày 5-6, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP HCM đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tăng Hà Nam Anh (SN 1974, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận trong quần chúng nhân dân.



Ông Tăng Hà Nam Anh đang làm việc tại Phòng khám Xương Khớp Việt (quận Phú Nhuận) bị xử phạt 7,5 triệu đồng do đã có hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Công an TP HCM tống đạt Quyết định xử phạt đối với ông Tăng Hà Nam Anh

Trước đó, theo phản ánh của người dân và đơn trình báo của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, ngày 28-5, ông Tăng Hà Nam Anh đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân "Tang Ha Nam Anh" đăng tải bài viết với nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật về Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Nội dung ông Nam Anh đăng có những thông tin có tính chất bôi nhọ, xúc phạm, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.

Bài viết trên đã thu hút nhiều lượt quan tâm, theo dõi và bình luận từ cộng đồng mạng xã hội facebook, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, không đồng ý với thông tin do ông Tăng Hà Nam Anh đăng tải.

Kết quả làm việc với Công an TP HCM, ông Tăng Hà Nam Anh đã thừa nhận hành vi vi phạm, gỡ bỏ bài viết vi phạm và chấp hành hình thức xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời cam kết không tái phạm.