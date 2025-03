Xử phạt người đàn ông để con gái 6 tuổi lái ô tô

Ngày 25-3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết đã xử lý người đàn ông giao vô lăng cho con gái 6 tuổi cầm lái ô tô, gây bức xúc trong dư luận.



Hình ảnh bé gái cầm lái ô tô. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, ngày 24-3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông để bé gái cầm vô lăng lái ô tô chạy trên đường. Trên bảng đồng hồ của ô tô hiển thị tốc độ di chuyển dao động từ 50 - 60 km/giờ.

Vào cuộc xác minh, lực lượng CSGT xác định khu vực xảy ra vụ việc trên đoạn Đường 100 kéo dài thuộc địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Người giao vô lăng cho con gái điều khiển là anh Đào Văn N. (SN 1994, trú xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh phúc).

Cơ quan công an đã tiến hành ghi lời khai làm rõ hành vi vi phạm của anh N. và xử lý theo quy định của pháp luật. Với hành vi vi phạm trên sẽ bị cơ quan công an xử phạt về hành vi: Để cho người không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông theo quy định tại Điểm i khoản 14 Điều 32 Nghị định 168/2024 của Chính Phủ. Phạt tiền từ 28 triệu đồng đến 30 triệu đồng.