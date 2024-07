Xử phạt nhiều tiệm vàng ở Cần Thơ và Long An

Ngày 6-7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Cần Thơ cho biết thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng trang sức mỹ nghệ trên địa bàn, lực lượng QLTT kiểm tra 23 vụ, trong đó xử lý 14 vụ với số tiền xử phạt 166 triệu đồng.

Các tiệm vàng bị xử phạt có nhiều hành vi vi phạm như: không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá; buôn bán hàng hóa có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng…

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Cục QLTT TP Cần Thơ chỉ đạo lực lượng tiến hành lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cho ký cam kết sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đúng theo quy định đến từng cơ sở được kiểm tra.

Lực lượng QLTT TP Cần Thơ kiểm tra một tiệm vàng. Ảnh: Cục QLTT TP Cần Thơ

Số hàng hóa vi phạm. Ảnh: Cục QLTT TP Cần Thơ

Cục QLTT Long An cũng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn TP Tân An do có hành vi vi phạm như: Sản xuất hàng hóa có nhãn không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; thiết kế, chế tạo hàng hóa mang nhãn hiệu giả mạo.

Lực lượng QLTT ở tỉnh Long An kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Ảnh: Cục QLTT Long An

Với các hành vi vi phạm trên, 2 doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 140 triệu đồng, nộp lại số tiền bằng trị giá hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ trái quy định pháp luật gần 570 triệu đồng.

Bên cạnh đó, một doanh nghiệp còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động sản xuất mặt dây chuyền vàng trang sức 2 tháng.