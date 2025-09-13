HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xử phạt tài xế "cả gan" leo dải phân cách ở TP HCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế 42 tuổi bị CSGT xử phạt lỗi vượt xe không đúng quy định và điều khiển xe leo qua dải phân cách cố định.

Ngày 13-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Trạm CSGT Đa Phước đã xử phạt một ô tô vượt xe không đúng quy định và điều khiển xe leo qua dải phân cách cố định (phân chia làn ô tô và hỗn hợp).

Xử phạt tài xế "cả gan" leo dải phân cách ở TP HCM- Ảnh 1.

Tài xế 42 tuổi tại cơ quan công an.

Trước đó, Trạm CSGT Đa Phước tiếp nhận video phản ánh ô tô biển số TP HCM đã vượt xe không đúng quy định và điều khiển xe leo qua dải phân cách cố định tại khu vực Cầu Ông Bé, Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng. 

Vụ việc được xác định xảy ra lúc 6 giờ 14 ngày 22-8. Lúc này có đông phương tiện lưu thông, gây mất an toàn giao thông.

Trạm CSGT Đa Phước đã mời tài xế đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế 42 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Tháp) thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế lỗi Vượt xe trong những trường hợp không được vượt; Điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo quy định tại 168/2024/NĐ-CP, lỗi điều khiển ô tô đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, tài xế bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CLIP: Camera ghi lại một ô tô leo dải phân cách vào ngày 9-9.

Mới đây, người dân phản ánh ngày 9-9, cũng có một ô tô màu trắng biển số TP HCM (Bình Dương cũ) đã bật xi-nhan, leo qua dải phân cách cứng (khu vực trồng cây) bên phải ngăn làn ô tô và hỗn hợp để chuyển làn cũng trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng.


Tin liên quan

2 người kêu cứu trong chiếc “xế hộp” leo dải phân cách

2 người kêu cứu trong chiếc “xế hộp” leo dải phân cách

(NLĐO) – Chiếc “xế hộp” xoay ngang sau va chạm với 1 xe container rồi nằm gọn trên dải phân cách, 2 người ngồi bên trong hoảng loạn kêu cứu.

Xe đầu kéo leo dải phân cách, bốc cháy dữ dội

(NLĐO) – Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận đã bất ngờ leo lên dải phân cách rồi bốc cháy dữ dội.

“Xế hộp” leo dải phân cách, khách hoảng hồn kêu cứu

(NLĐO) – Chiếc ô tô 4 chỗ bị xe tải kéo lê nhiều mét rồi nâng bổng lên dải phân cách sau vụ va chạm. 2 người trong “xế hộp” hoảng loạn kêu cứu, trong đó 1 người bị thương nặng.

dải phân cách mất an toàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo