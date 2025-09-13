Ngày 13-9, đại diện Phòng CSGT Công an TP HCM (PC08) cho biết Trạm CSGT Đa Phước đã xử phạt một ô tô vượt xe không đúng quy định và điều khiển xe leo qua dải phân cách cố định (phân chia làn ô tô và hỗn hợp).

Tài xế 42 tuổi tại cơ quan công an.

Trước đó, Trạm CSGT Đa Phước tiếp nhận video phản ánh ô tô biển số TP HCM đã vượt xe không đúng quy định và điều khiển xe leo qua dải phân cách cố định tại khu vực Cầu Ông Bé, Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng.

Vụ việc được xác định xảy ra lúc 6 giờ 14 ngày 22-8. Lúc này có đông phương tiện lưu thông, gây mất an toàn giao thông.

Trạm CSGT Đa Phước đã mời tài xế đến trụ sở làm việc. Tại đây, tài xế 42 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Tháp) thừa nhận hành vi của mình. Lực lượng chức năng lập biên bản tài xế lỗi Vượt xe trong những trường hợp không được vượt; Điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo quy định tại 168/2024/NĐ-CP, lỗi điều khiển ô tô đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy sẽ bị xử phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Với lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, tài xế bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CLIP: Camera ghi lại một ô tô leo dải phân cách vào ngày 9-9.

Mới đây, người dân phản ánh ngày 9-9, cũng có một ô tô màu trắng biển số TP HCM (Bình Dương cũ) đã bật xi-nhan, leo qua dải phân cách cứng (khu vực trồng cây) bên phải ngăn làn ô tô và hỗn hợp để chuyển làn cũng trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng.



