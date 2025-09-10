HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ tài xế "cả gan" leo dải phân cách ở TP HCM: Không thể làm bừa!

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài xế ô tô vì muốn thoát ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Linh đã "cả gan" leo qua dải phân cách cứng.

CLIP: Đoạn camera ghi lại.

Liên quan thông tin "Đang tìm tài xế 'cả gan' leo dải phân cách ở TP HCM" đăng trên Báo Người Lao Động, bạn đọc bình luận bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng phải sớm xử lý tài xế, phạt mạnh tay để răn đe.

Vào sáng 9-9, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy dòng xe ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua xã Bình Hưng, hướng từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh về trung tâm TP HCM.

Bất ngờ một ô tô màu trắng bật xi-nhan, leo qua dải phân cách cứng (khu vực trồng cây) bên phải ngăn làn ô tô và hỗn hợp để chuyển làn.

Bức xúc, người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Tài xế leo dải phân cách ở TP HCM: Hành động liều lĩnh gây bức xúc - Ảnh 1.

Ô tô "cả gan" leo dải phân cách cứng.

Trước hành vi phản cảm của tài xế, bạn đọc Thanh bình luận: "Vô ý thức đến mức độ như trên thì nên xem xét thu luôn bằng lái...". 

Bạn đọc Minh nêu ý kiến "Hành động trên cho thấy sự mất kiên nhẫn và dễ dãi trong hành vi. Theo tâm lý học, trước đó tài xế đã vi phạm để thoát kẹt xe, nay quen thói nên lặp lại hành động... Ùn ứ giao thông thường xuyên xảy ra, đâu vì muốn đi nhanh mà làm bừa".

Một tài khoản khác bình luận: "Tưởng có gì lạ! Chuyện này xảy ra thường xuyên ở đường Nguyễn Văn Linh (TP HCM). Cơ quan chức năng cần được xử lý thật nặng qua camera phạt nguội, tránh tái diễn hành vi tương tự.

Bạn đọc Hương thì đánh giá hành vi của tài xế không chỉ vi phạm luật giao thông mà còn gây nguy hiểm cho chính mình và người đi đường khác, đặc biệt là xe máy.

Như đã thông tin, lãnh đạo Trạm CSGT Đa Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) cho biết đang xác minh, mời tài xế liên quan video ô tô leo dải phân cách trên đường Nguyễn Văn Linh.

CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu

CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu

(NLĐO) - CSGT TP HCM vừa đưa ra lộ trình thay thế để người dân lưu thông qua khu vực cầu Bình Triệu đỡ kẹt xe.

TP HCM: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Hữu, giao thông ùn ứ

(NLĐO) - Xe container bất ngờ tông mạnh ô tô 16 chỗ, đẩy xe này va chạm với hai ô tô khác.

TP HCM: Người dân "bì bõm" qua đường Trần Xuân Soạn

(NLĐO) - Trận mưa kết hợp triều cường khiến đường Trần Xuân Soạn bị ngập, người dân đi lại khó khăn.

dải phân cách mạng xã hội
