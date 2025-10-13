Xử phạt tài xế xe khách lấn làn nguy hiểm trên cầu ở đèo Khánh Lê

Chiều 13-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Nguyễn T. M. (SN 1979, ngụ Khánh Hòa) về hành vi "vượt xe trong trường hợp không được vượt", quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024.

Tài xế xe khách lấn làn nguy hiểm trên đèo Khánh Lê làm việc với cơ quan chức năng

Theo cơ quan chức năng, chiều 9-10, ông M. điều khiển xe khách chạy hướng Khánh Hòa – Lâm Đồng. Khi đến Km 56+50, đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), phía trước có xe container đang lên dốc đi chậm, do có việc gấp, ông M. đã điều khiển xe khách vượt sang làn đường ngược chiều trong khu vực cấm vượt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế M. thừa nhận hành vi vi phạm, phù hợp với nội dung clip được người dân ghi lại và phản ánh trên mạng xã hội. Ông M. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Xe khách lấn làn nguy hiểm trên đèo Khánh Lê

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh clip ghi lại hình ảnh xe khách này lấn làn ngay trên cầu Gộp Dài, đèo Khánh Lê, suýt va chạm với một xe khách chạy hướng ngược lại.

Đáng chú ý, đoạn đường này có vạch liền, nằm trên cầu và gần khúc cua khuất tầm nhìn, nhưng tài xế vẫn cố tình vượt, thậm chí có lời lẽ không chuẩn mực sau khi bị phản ứng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT khu vực Khánh Vĩnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng xác minh clip, mời tài xế lên làm việc và lập biên bản xử lý.

Hành vi của tài xế bị đánh giá gây nguy hiểm cao cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, tầm nhìn hạn chế như đèo Khánh Lê.