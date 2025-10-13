HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xử phạt tài xế xe khách lấn làn nguy hiểm trên cầu ở đèo Khánh Lê

Kỳ Nam

(NLĐO) – Tài xế xe khách lấn làn ngay trên cầu thuộc đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) suýt gây tai nạn đã bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe

Chiều 13-10, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Nguyễn T. M. (SN 1979, ngụ Khánh Hòa) về hành vi "vượt xe trong trường hợp không được vượt", quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 6 Nghị định 168/2024.

Xử phạt tài xế xe khách lấn làn nguy hiểm trên đèo Khánh Lê - Ảnh 1.

Tài xế xe khách lấn làn nguy hiểm trên đèo Khánh Lê làm việc với cơ quan chức năng

Theo cơ quan chức năng, chiều 9-10, ông M. điều khiển xe khách chạy hướng Khánh Hòa – Lâm Đồng. Khi đến Km 56+50, đèo Khánh Lê (Quốc lộ 27C), phía trước có xe container đang lên dốc đi chậm, do có việc gấp, ông M. đã điều khiển xe khách vượt sang làn đường ngược chiều trong khu vực cấm vượt, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế M. thừa nhận hành vi vi phạm, phù hợp với nội dung clip được người dân ghi lại và phản ánh trên mạng xã hội. Ông M. bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Xe khách lấn làn nguy hiểm trên đèo Khánh Lê

Trước đó, Báo Người Lao Động đã phản ánh clip ghi lại hình ảnh xe khách này lấn làn ngay trên cầu Gộp Dài, đèo Khánh Lê, suýt va chạm với một xe khách chạy hướng ngược lại. 

Đáng chú ý, đoạn đường này có vạch liền, nằm trên cầu và gần khúc cua khuất tầm nhìn, nhưng tài xế vẫn cố tình vượt, thậm chí có lời lẽ không chuẩn mực sau khi bị phản ứng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT khu vực Khánh Vĩnh, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng xác minh clip, mời tài xế lên làm việc và lập biên bản xử lý.

Hành vi của tài xế bị đánh giá gây nguy hiểm cao cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt tại khu vực đèo dốc, tầm nhìn hạn chế như đèo Khánh Lê. 

Tin liên quan

CLIP: Xe khách lấn làn trên cầu ở đèo Khánh Lê, tài xế còn chửi bậy

CLIP: Xe khách lấn làn trên cầu ở đèo Khánh Lê, tài xế còn chửi bậy

(NLĐO)- Một xe khách lấn làn ngay trên cầu ở Đèo Khánh Lê, thuộc Quốc lộ 27C đoạn qua tỉnh Khánh Hòa gây nguy cơ mất an toàn giao thông

CLIP: Lật xe khách trên đèo Khánh Lê, 6 người bị thương

(NLĐO)- Xe khách đổ đèo Khánh Lê hướng từ Đà Lạt về Nha Trang khi đến địa phận tỉnh Khánh Hòa thì tự lật, khiến 6 người bị thương

NÓNG: Đèo Khánh Lê đã thông xe và những cảnh báo cần lưu ý

(NLĐO)- Sau gần 1 tuần khắc phục sự cố sạt lở nghiêm trọng, sáng nay (22-12) đèo Khánh Lê nối Nha Trang- Đà Lạt đã được thông xe

