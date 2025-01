Xuân Chiến sĩ: Mang mùa xuân và tình thương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Tối 17-1, tại tỉnh Long An đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề Tráng ca Vàm Cỏ Đông. Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Chiến sĩ lần thứ 10, năm 2025 do Quân khu 7 phối hợp với tỉnh Long An tổ chức.

Tặng quà Tết cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 7

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Trần Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 - cho biết chương trình Xuân Chiến sĩ là một hoạt động về nguồn, nhằm đem mùa Xuân, đem tình thương yêu của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề Tráng ca Vàm Cỏ Đông

Chương trình cũng nhằm tri ân các gia đình có công với cách mạng; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trao tặng xe đạp cho các em học sinh của tỉnh Long An

Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân các địa phương đã luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, thương yêu, đùm bọc để Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 luôn trưởng thành, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, Lực lượng Vũ trang Quân khu 7 sẽ luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bất luận trong điều kiện, hoàn cảnh nào cũng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; nâng cao cảnh giác, mài sắc ý chí chiến đấu, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Dịp này, đồng hành với chương trình Xuân Chiến sĩ, Báo Người Lao Động trao tặng 100 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An. Tổng giá trị là 200 triệu đồng, được trích từ chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" của Báo Người Lao Động.

Người dân mua sắm Tết tại "Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương"

Chiều cùng ngày đã diễn ra hoạt động "Chợ Xuân 0 đồng - Lan tỏa yêu thương". Tại đây, người dân được tham quan và mua sắm nhiều nhu yếu phẩm sử dụng trong ngày Tết.

Quân khu 7 cũng thực hiện 100 mâm cơm Tết gắn kết tình quân – dân

Bà Nguyễn Thị Thúy (xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ) cho biết rất vui và xúc động khi được tham gia chương trình Chợ Xuân 0 đồng. "Cận Tết nhưng nhà tôi vẫn chưa mua sắm gì. Nhờ chương trình mà gia đình tôi có nhu yếu phẩm để đón Tết" - bà chia sẻ.

Quân khu 7 cũng thực hiện 100 mâm cơm Tết gắn kết tình quân – dân. Tại đây, người dân cùng dùng cơm Tết với bộ đội. Mâm cơm với đầy đủ các món ăn truyền thống trong ngày Tết, tạo không khí tươi vui, đầm ấm.