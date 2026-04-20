Giải trí

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhà sản xuất phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" ngày 20-4 tung poster và trailer, tiết lộ thêm nhiều diễn viên khác tham gia tác phẩm.

Xuân Lan hóa thân bà chủ thẩm mỹ viện bí ẩn, dẫn dụ các cô gái tìm đường xuống cõi âm

Trong poster, Xuân Lan với vai bà chủ thẩm mỹ viện Xuân, đứng vị trí trung tâm trong không gian u ám của căn phòng phẫu thuật.

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 1.

Poster phim

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 2.

Một cảnh bà Xuân thực hiện nghi thức tâm linh "đi thiếp"

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 3.

Cảnh trong thẩm mỹ viện của bà Xuân

Ngọc Trinh với vai bác sĩ Thanh - bị chế ngự trên giường phẫu thuật, lộ vẻ sợ hãi. Hai cô gái khác do Rima Thanh Vy và Phương Linh thủ vai cũng trong tình cảnh tương tự, chìm vào hôn mê.

Phía sau là chàng trai do Lê Xuân Tiền đảm nhận và một cô gái đeo mặt nạ đầy bí ẩn. Cả hai có thể có mối liên quan mật thiết nào đó với những âm mưu tà đạo của bà Xuân.

Đoạn trailer đưa người xem theo chân Thanh bước vào bệnh viện thẩm mỹ kỳ quái nơi Xuân làm chủ. Bị Xuân dẫn dụ, Thanh tìm đường xuống cõi âm. Tại nơi này, cô liên tục rơi vào nỗi sợ kinh hoàng khi mắc kẹt giữa vòng vây của những oan hồn vất vưởng.

Nhưng cũng tại đây, cô gặp lại một người thân quen. Người đàn ông bí ẩn này hối thúc Thanh rời khỏi cõi âm.

Trailer phim

Thuật tâm linh "đi thiếp" (xuất hồn) được tái hiện trong phim nhưng không phải nghi thức nguyên bản

Nhà sản xuất tiết lộ phim có bối cảnh Đà Lạt. Thuật tâm linh "đi thiếp" (xuất hồn) trong phim được vay mượn từ truyền thuyết dân gian vào kịch bản, bồi đắp cho câu chuyện thêm chiều sâu và sức nặng.

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, yếu tố "đi thiếp" trong phim có 60% dựa theo chất liệu dân gian, 40% còn lại là không gian để ê-kíp biến tấu, nhằm phục vụ nhịp phim kịch tính.

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 4.

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 5.

Ngọc Trinh vào vai bác sĩ Thanh

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 6.

Lê Xuân Tiền

Xuân Lan "lừa" Ngọc Trinh, Rima Thanh Vy, Phương Linh xuống cõi âm - Ảnh 7.

Đội ngũ sáng tạo của phim đã tham khảo khá nhiều tư liệu liên quan đến nghi lễ, tín ngưỡng và các yếu tố dân gian để tạo nền tảng cho câu chuyện, nhằm đảm bảo tính chân thực và chiều sâu văn hóa.

Nói về Lê Xuân Tiền, nhà sản xuất Lee Jin-sung cho biết phim được xây dựng trên ý tưởng về cuộc đối đầu giữa hai thái cực thiện - ác ẩn sâu trong khái niệm cái đẹp. Để thể hiện được tinh thần đó, họ cần hai diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có khí chất và sức hút màn ảnh đủ mạnh để tạo nên sự đối trọng. Vì thế, Ngọc Trinh và Lê Xuân Tiền được chọn.

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 8-5.

Ngọc Trinh hoảng loạn vì bị "ma ám"

Ngọc Trinh hoảng loạn vì bị "ma ám"

(NĐO) - Diễn viên Ngọc Trinh hóa thân nữ chính trong phim điện ảnh "Thẩm mỹ viện âm phủ" do đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thực hiện.

Ngọc Trinh trở lại màn ảnh rộng với phim kinh dị

(NLĐO) - Một năm sau thành công của phim "Chị dâu", Ngọc Trinh trở lại điện ảnh với vai chính phim "Thẩm mỹ viện âm phủ".

Vợ Dương Ngọc Thái tái xuất sau khi sinh con

(NLĐO) - Vợ Dương Ngọc Thái - Triệu Ái Vy - trở lại với âm nhạc sau nhiều năm đứng phía sau gia đình.

