Xuân quê hương 2026 được tổ chức ngày 21 tháng Chạp

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức chương trình "Xuân quê hương 2026" với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" vào ngày 8-2-2026 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Chương trình nghệ thuật Xuân Quê hương 2025. Ảnh: Dương Tiêu

Đây là sự kiện thường niên ý nghĩa dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gắn kết đồng bào xa quê với Tổ quốc. Chương trình có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các ban, bộ, ngành, địa phương.

Chương trình "Xuân quê hương" năm nay sẽ bao gồm Liên hoan Ẩm thực Việt và Chương trình nghệ thuật "Xuân quê hương 2026" được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4.

Ban Tổ chức mời bà con kiều bào đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài đăng ký tham dự chương trình tại link https://forms.gle/NuuFmLUAK77iuxxo9. Thời hạn đăng ký: Trước ngày 11-1-2026.

Với gần 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, kiều bào đã tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chính sách chiến lược của đất nước. Kiều bào ta đã đầu tư về nước 457 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,729 tỉ USD; hằng năm gửi về nước khoảng 15 tỉ USD kiều hối.

Với khoảng 600.000 người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ từ đại học trở lên, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia kiều bào đã tích cực tham gia, đóng góp phát triển các lĩnh vực trong nước, nhất là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được thành lập với hơn 2.000 thành viên.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, năm 2025, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt được những bước tiến quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần hướng về quê hương của kiều bào. Kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỉ USD, là nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.