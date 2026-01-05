HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Gắn kết kiều bào với quê hương

DƯƠNG NGỌC

Đóng góp của kiều bào là một trong những nguồn lực quan trọng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới

Những ngày này, kiều bào ta ở nhiều quốc gia trên thế giới đang háo hức lên kế hoạch trở về quê hương đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Dịp này, họ sẽ tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 - sự kiện thường niên đầy ý nghĩa dành riêng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Không đứng bên lề

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cho biết chương trình Xuân Quê hương 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 8-2 (tức ngày 21 tháng chạp năm Ất Tỵ).

TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân - Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia - Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc, quyết định sẽ về nước tham dự chương trình lần này. Là người con xa xứ, từng nhiều lần được tham dự chương trình Xuân Quê hương, ông tâm sự mỗi lần trở về đều mang cảm xúc rất riêng.

"Lần trở về này tôi có cảm giác sâu lắng và xúc động hơn. Không chỉ là niềm ấm áp khi được hòa mình trong không khí Tết cổ truyền; được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện cùng đồng bào và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi còn có cảm giác được trở về khi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và đầy khát vọng" - ông Linh bày tỏ.

Điều khiến TS Linh ấn tượng nhất là vị thế ngày càng rõ nét của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong chiến lược phát triển đất nước. "Xuân Quê hương không còn đơn thuần là một hoạt động văn hóa - tình cảm, mà đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, của lời mời gọi chân thành để kiều bào đồng hành với dân tộc. Chúng tôi cảm nhận rõ thông điệp: Kiều bào không đứng bên lề, mà là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam" - ông nhìn nhận.

Gắn kết kiều bào với quê hương - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” năm 2025. Ảnh: TTXVN

Theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, kiều bào ta dù sinh sống, làm việc ở đâu cũng có thể đồng hành với đất nước qua những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Họ ngày càng phát huy "sức mạnh mềm" tri thức và xây dựng mạng lưới kết nối uy tín trong xã hội sở tại.

"Những đóng góp của kiều bào, dù lớn hay nhỏ, nếu được duy trì bền bỉ và gắn kết, sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng" - ông Thắng khẳng định.

Đóng góp thiết thực

Là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của dân tộc Việt Nam, những năm qua, cộng đồng kiều bào đã phát triển mạnh cả về lượng và chất.

Với gần 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, kiều bào đã tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chính sách chiến lược của đất nước. Kiều bào ta đã đầu tư về nước 457 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,729 tỉ USD; hằng năm gửi về nước khoảng 15 tỉ USD kiều hối.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, năm 2025, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt được những bước tiến quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần hướng về quê hương của kiều bào. Kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỉ USD, là nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Với khoảng 600.000 người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ từ đại học trở lên, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia kiều bào đã tích cực tham gia, đóng góp phát triển các lĩnh vực trong nước, nhất là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được thành lập với hơn 2.000 thành viên.

Với vốn hiểu biết, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ rộng khắp, kiều bào ta đã trở thành cầu nối đưa công nghệ, tri thức, phương thức quản trị tiên tiến về Việt Nam. Hằng năm, khoảng 300 - 400 lượt kiều bào đã về nước tham gia hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ... 

Mở ra "chân trời mới"

Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết kiều bào ta ở quốc gia này có rất nhiều nhà khoa học, giáo sư giảng dạy với những công trình có giá trị liên quan những lĩnh vực như: vật liệu mới, môi trường bền vững, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, lượng tử và bán dẫn.

"Kiều bào đều hướng về Tổ quốc, mong muốn được phát huy mặt mạnh của mình và được trọng dụng, qua đó có thể chia sẻ và chuyển giao những vốn tri thức mà họ đang có" - bà Liên nhấn mạnh.

Thời gian qua, việc thu hút nguồn lực trí thức kiều bào đã đạt được kết quả bước đầu, song vẫn còn một số rào cản như: thủ tục hành chính rườm rà, chế độ lương thưởng chưa cạnh tranh, cơ chế trọng dụng còn hạn chế...

Trong bối cảnh đó, bà Liên nhận định Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một "chân trời mới" với tất cả chuyên gia, trí thức kiều bào, giúp họ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho đất nước.


Tin liên quan

Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào

Thu hút, phát huy nguồn lực kiều bào

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy "3 đột phá" trong công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Tạo cơ hội để kiều bào an cư tại quê nhà

(NLĐO) - Nhiều kiều bào mong muốn trở về quê hương sinh sống, cống hiến và điều kiện tiên quyết đó là an cư.

Tạo nền tảng chính sách về công tác kiều bào giai đoạn mới

(NLĐO)- Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác kiều bào dự kiến diễn ra ngày 25-12 tại Hà Nội.

kiều bào Việt kiều kiều hối đầu tư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo