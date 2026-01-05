Gắn kết kiều bào với quê hương

Những ngày này, kiều bào ta ở nhiều quốc gia trên thế giới đang háo hức lên kế hoạch trở về quê hương đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Dịp này, họ sẽ tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026 - sự kiện thường niên đầy ý nghĩa dành riêng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Không đứng bên lề

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cho biết chương trình Xuân Quê hương 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 8-2 (tức ngày 21 tháng chạp năm Ất Tỵ).

TS Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân - Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia - Trí thức Việt Nam - Hàn Quốc, quyết định sẽ về nước tham dự chương trình lần này. Là người con xa xứ, từng nhiều lần được tham dự chương trình Xuân Quê hương, ông tâm sự mỗi lần trở về đều mang cảm xúc rất riêng.

"Lần trở về này tôi có cảm giác sâu lắng và xúc động hơn. Không chỉ là niềm ấm áp khi được hòa mình trong không khí Tết cổ truyền; được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện cùng đồng bào và lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúng tôi còn có cảm giác được trở về khi Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ và đầy khát vọng" - ông Linh bày tỏ.

Điều khiến TS Linh ấn tượng nhất là vị thế ngày càng rõ nét của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong chiến lược phát triển đất nước. "Xuân Quê hương không còn đơn thuần là một hoạt động văn hóa - tình cảm, mà đã trở thành biểu tượng của sự gắn kết, của lời mời gọi chân thành để kiều bào đồng hành với dân tộc. Chúng tôi cảm nhận rõ thông điệp: Kiều bào không đứng bên lề, mà là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam" - ông nhìn nhận.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Quê hương” năm 2025. Ảnh: TTXVN

Theo ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại châu Âu, kiều bào ta dù sinh sống, làm việc ở đâu cũng có thể đồng hành với đất nước qua những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng và điều kiện của mình. Họ ngày càng phát huy "sức mạnh mềm" tri thức và xây dựng mạng lưới kết nối uy tín trong xã hội sở tại.

"Những đóng góp của kiều bào, dù lớn hay nhỏ, nếu được duy trì bền bỉ và gắn kết, sẽ tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng" - ông Thắng khẳng định.

Đóng góp thiết thực

Là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của dân tộc Việt Nam, những năm qua, cộng đồng kiều bào đã phát triển mạnh cả về lượng và chất.

Với gần 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, kiều bào đã tham gia đóng góp trí tuệ xây dựng các chủ trương, chính sách chiến lược của đất nước. Kiều bào ta đã đầu tư về nước 457 dự án, với tổng vốn đăng ký 1,729 tỉ USD; hằng năm gửi về nước khoảng 15 tỉ USD kiều hối.

Theo Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, năm 2025, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đạt được những bước tiến quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và tinh thần hướng về quê hương của kiều bào. Kiều hối đạt mức kỷ lục hơn 16 tỉ USD, là nguồn lực vật chất to lớn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

Với khoảng 600.000 người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ từ đại học trở lên, các trí thức, nhà khoa học, chuyên gia kiều bào đã tích cực tham gia, đóng góp phát triển các lĩnh vực trong nước, nhất là về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 10 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại 22 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được thành lập với hơn 2.000 thành viên.

Với vốn hiểu biết, kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ rộng khắp, kiều bào ta đã trở thành cầu nối đưa công nghệ, tri thức, phương thức quản trị tiên tiến về Việt Nam. Hằng năm, khoảng 300 - 400 lượt kiều bào đã về nước tham gia hỗ trợ giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ...

Mở ra "chân trời mới" Bà Tạ Thùy Liên, Trưởng Ban Liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, cho biết kiều bào ta ở quốc gia này có rất nhiều nhà khoa học, giáo sư giảng dạy với những công trình có giá trị liên quan những lĩnh vực như: vật liệu mới, môi trường bền vững, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, lượng tử và bán dẫn. "Kiều bào đều hướng về Tổ quốc, mong muốn được phát huy mặt mạnh của mình và được trọng dụng, qua đó có thể chia sẻ và chuyển giao những vốn tri thức mà họ đang có" - bà Liên nhấn mạnh. Thời gian qua, việc thu hút nguồn lực trí thức kiều bào đã đạt được kết quả bước đầu, song vẫn còn một số rào cản như: thủ tục hành chính rườm rà, chế độ lương thưởng chưa cạnh tranh, cơ chế trọng dụng còn hạn chế... Trong bối cảnh đó, bà Liên nhận định Nghị quyết 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra một "chân trời mới" với tất cả chuyên gia, trí thức kiều bào, giúp họ có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho đất nước.



