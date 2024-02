“Xuân sum vầy, Tết sẻ chia”: Nghĩa đồng bào lấp lánh

Cũng trong những ngày cuối tháng chạp vừa qua, 22 bóng đèn năng lượng mặt trời đã "mọc" lên, thắp sáng khắp xóm - kể cả những góc vốn tĩnh mịch, tối tăm mỗi khi đêm về.

Những hoạt động vì cộng đồng ấy đều do các bạn trẻ trong xóm An Hội Đông thực hiện. Chỉ mấy tháng trước, Nguyễn Trường Vũ, chàng trai 8X đang sinh sống và làm việc tại TP HCM, lóe lên ý tưởng cần làm điều gì đó cho nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Chia sẻ suy nghĩ của mình với những người bạn trẻ đồng hương, Vũ không ngờ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình.

Vũ tin rằng tình cảm quê hương, nghĩa đồng bào là những điều thiêng liêng luôn nằm sâu trong tâm khảm mỗi người. Bởi vậy mà không ít bạn trẻ xóm An Hội Đông rời quê hương vào miền Nam lập nghiệp - dù khá giả hay thiếu hụt - đều sẵn lòng chung tay giúp đỡ người dân ở xóm quê trong dịp Tết này. "Chương trình "Tết đoàn viên mừng xuân Giáp Thìn" đã trình làng với hai hoạt động cộng đồng để giúp đỡ người dân trong xóm" - anh Nguyễn Trường Vũ cho biết.

Nhiều người hỏi Vũ vì sao trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay, anh vẫn nỗ lực giúp đỡ bà con trong xóm? Anh nói rằng "lá lành cần đùm lá rách", anh còn trẻ, còn có sức để bươn chải và phấn đấu trong những năm tới. Còn những người già, những mảnh đời yếu thế, những phận đời gieo neo, thiếu may mắn cần sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn. Đó là lý do mà nhóm bạn trẻ cố gắng thực hiện chương trình bằng được. "May mắn là với sự góp sức của mọi người, chúng tôi đã làm được" - chàng trai quê Quảng Ngãi bộc bạch.

Những người trẻ trong ban tổ chức chương trình "Tết đoàn viên mừng xuân Giáp Thìn" cho bà con xóm An Hội Đông (xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)

Anh Lê Văn Thành - giáo viên Trường THPT Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Phó Ban Tổ chức chương trình - cho biết sau thời gian đăng tải thông tin về chương trình trên kênh truyền thông, các nhà hảo tâm đã quyên góp, gửi tặng hơn 130 triệu đồng. Nhiều người trong số họ còn trẻ tuổi, vẫn đang vất vả mưu sinh ở quê hương hoặc nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

"Bản thân tôi cũng như các thành viên trong ban tổ chức đều rất vui và hạnh phúc khi chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, vượt qua mong đợi ban đầu. Để rồi khi nhìn lại mới thấy nghĩa đồng bào luôn được ươm ủ, vun đắp và lớn lên dẫu cuộc sống có biến thiên thế nào chăng nữa" - thầy giáo Lê Văn Thành nói.

Nhiều mảnh đời khó khăn đã được trao quà tết. Họ vui mừng xúc động vì câu chuyện đầy cảm xúc, đầy tình người dịp Tết đến xuân về

Là một trong những người nhận được quà tặng từ chương trình, bà Bùi Thị Bạc (71 tuổi) rưng rưng xúc động, không giấu được bất ngờ khi những đứa con của xóm quê chất phác và lam lũ đã viết nên câu chuyện đầy cảm xúc, giàu tình người trong dịp Tết đến xuân về. "Tôi thật cảm ơn vì trong khi bí bách, sức cùng lực kiệt, tôi và nhiều người đã được các con, các cháu chìa tay tiếp sức để gượng dậy, vượt qua cơ hàn. Cũng nhờ vậy mà Tết này của gia đình tôi đầm ấm hơn, đủ đầy hơn" - bà Bạc tâm sự.

Anh Nguyễn Trường Vũ cho biết dẫu xóm An Hội Đông đang từng ngày "thay da đổi thịt" nhưng anh vẫn đau đáu nỗi lo khi thấy nhiều bà con vẫn còn khổ cực. Bởi vậy, anh cùng những người bạn đồng hương dự kiến duy trì đều đặn các chương trình hỗ trợ Tết đoàn viên trong năm 2025 và nhiều năm tới. "Không chỉ dừng lại ở xóm An Hội Đông, chúng tôi sẽ mở rộng ra cả thôn Tham Hội 1. Và, chúng tôi cũng sẽ nghĩ thêm về những dự án cộng đồng ý nghĩa cho người dân" - anh Nguyễn Trường Vũ hào hứng chia sẻ.

Vũ mong muốn thông qua những hoạt động của chương trình, những người trẻ sẽ hiểu hơn về vẻ đẹp của nghĩa đồng bào. Đó sẽ là chỗ dựa vững vàng giúp mỗi người vượt qua mọi khó khăn, bão táp trong cuộc đời.

"Tôi mong nghĩa đồng bào luôn lấp lánh, bừng sáng. Thanh niên quê tôi có người ở lại quê làm việc, có người rời quê để mưu sinh nhưng tất cả đều chung nghị lực vươn lên và nỗ lực góp phần vun đắp cho sự phát triển của quê hương. Tôi mong các thế hệ đồng hương trong xóm nỗ lực gieo niềm tin, ước mơ và khát khao, có thêm nhiều hoạt động gắn kết, tương trợ, tạo ra nhiều chương trình ý nghĩa để góp phần giúp xóm vững mạnh trong thời gian tới" - anh Vũ bày tỏ.