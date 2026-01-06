HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Xuất hiện 400 vòng cung bí ẩn chứa bí mật lớn của vũ trụ

Anh Thư

(NLĐO) - Hệ thống quan sát vô tuyến ALMA đặt tại Chile đã ghi nhận 400 vòng cung vũ trụ bí ẩn khi nhìn về phía tinh vân phản xạ NGC 1333.

Một phát hiện "bom tấn" bên trong Đám mây phân tử Perseus lừng danh đã giúp giải mã bí mật 30 năm về cách các ngôi sao "ăn" và "lớn" như thế nào; đồng thời đem đến cái nhìn "xuyên không" về vũ trụ 4,6 tỉ năm trước, "thời thơ ấu" của hệ Mặt Trời.

Xuất hiện 400 vòng cung bí ẩn chứa bí mật lớn của vũ trụ - Ảnh 1.

Vùng hình thành sao NGC 1333, nơi 400 vòng cung phân tử được ghi nhận và giúp giải đáp bí ẩn lớn của vũ trụ - Ảnh: NAOJ, NOAO/AURA/NSF

Theo Live Science, đây cũng là bằng chứng quan sát trực tiếp đầu tiên xác nhận lý thuyết về cách các ngôi sao trẻ hấp thụ và sau đó phóng ra vật chất xung quanh một cách khủng khiếp.

Phát hiện đột phá trên đến từ NGC 1333, một tinh vân có biệt danh "Tinh vân Phôi thai" vì chứa nhiều ngôi sao trẻ và nóng.

Nó thuộc loại tinh vân phản xạ, tức những đám mây khí và bụi được chiếu sáng bởi ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ các ngôi sao mới sinh, một số trong đó thường xuyên phun ra các luồng vật chất.

Nhóm tác giả quốc tế dẫn đầu bởi TS Guillermo Blázquez-Calero từ Viện Vật lý Thiên văn Andalusia (Tây Ban Nha) mới đây đã công bố những hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về một luồng vật chất được phóng ra bởi một ngôi sao mới sinh tên SVS 13 bên trong tinh vân này.

Luồng vật chất này gồm hơn 400 vòng cung phân tử siêu mỏng lồng vào nhau. Mỗi vòng trùng khớp với một vụ bùng phát năng lượng khủng khiếp của ngôi sao trẻ.

Vòng trẻ nhất trùng khớp với một sự kiện bùng phát từng được nhận thấy sơ bộ vào đầu những năm 1990, cho phép các nhà nghiên cứu kết nối trực tiếp một vụ bùng phát hoạt động cụ thể trong một ngôi sao đang hình thành với sự thay đổi tốc độ của luồng vật chất phát ra từ nó.

Người ta cho rằng những vụ bùng phát đột ngột trong hoạt động của luồng vật chất là do một lượng lớn khí rơi xuống một ngôi sao trẻ.

"Những hình ảnh này cung cấp một cái nhìn mới và sâu sắc về cách các ngôi sao trẻ phát triển và cách các hệ hành tinh của chúng được định hình" - GS Gary Fuller, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.

Tin liên quan

Phát hiện chấn động ở Úc vừa viết lại lịch sử Trái Đất

Phát hiện chấn động ở Úc vừa viết lại lịch sử Trái Đất

(NLĐO) - 3,5 tỉ năm trước, Trái Đất đã trải qua sự "biến hình" quan trọng.

Một hành tinh vừa bẻ cong không - thời gian trước mắt người Trái Đất

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa có phát hiện ngoạn mục về một "hành tinh du mục" cách Trái Đất 10.000 năm ánh sáng.

Hài cốt bí ẩn này có thể là tổ tiên sớm nhất của loài người

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới vừa củng cố vị thế của "vị tổ tiên gây tranh cãi" Sahelanthropus tchadensis trên cây gia phả loài người.

vũ trụ tinh vân hình thành sao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo