Xuất hiện 400 vòng cung bí ẩn chứa bí mật lớn của vũ trụ

Một phát hiện "bom tấn" bên trong Đám mây phân tử Perseus lừng danh đã giúp giải mã bí mật 30 năm về cách các ngôi sao "ăn" và "lớn" như thế nào; đồng thời đem đến cái nhìn "xuyên không" về vũ trụ 4,6 tỉ năm trước, "thời thơ ấu" của hệ Mặt Trời.

Vùng hình thành sao NGC 1333, nơi 400 vòng cung phân tử được ghi nhận và giúp giải đáp bí ẩn lớn của vũ trụ - Ảnh: NAOJ, NOAO/AURA/NSF

Theo Live Science, đây cũng là bằng chứng quan sát trực tiếp đầu tiên xác nhận lý thuyết về cách các ngôi sao trẻ hấp thụ và sau đó phóng ra vật chất xung quanh một cách khủng khiếp.

Phát hiện đột phá trên đến từ NGC 1333, một tinh vân có biệt danh "Tinh vân Phôi thai" vì chứa nhiều ngôi sao trẻ và nóng.

Nó thuộc loại tinh vân phản xạ, tức những đám mây khí và bụi được chiếu sáng bởi ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ các ngôi sao mới sinh, một số trong đó thường xuyên phun ra các luồng vật chất.

Nhóm tác giả quốc tế dẫn đầu bởi TS Guillermo Blázquez-Calero từ Viện Vật lý Thiên văn Andalusia (Tây Ban Nha) mới đây đã công bố những hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về một luồng vật chất được phóng ra bởi một ngôi sao mới sinh tên SVS 13 bên trong tinh vân này.

Luồng vật chất này gồm hơn 400 vòng cung phân tử siêu mỏng lồng vào nhau. Mỗi vòng trùng khớp với một vụ bùng phát năng lượng khủng khiếp của ngôi sao trẻ.

Vòng trẻ nhất trùng khớp với một sự kiện bùng phát từng được nhận thấy sơ bộ vào đầu những năm 1990, cho phép các nhà nghiên cứu kết nối trực tiếp một vụ bùng phát hoạt động cụ thể trong một ngôi sao đang hình thành với sự thay đổi tốc độ của luồng vật chất phát ra từ nó.

Người ta cho rằng những vụ bùng phát đột ngột trong hoạt động của luồng vật chất là do một lượng lớn khí rơi xuống một ngôi sao trẻ.

"Những hình ảnh này cung cấp một cái nhìn mới và sâu sắc về cách các ngôi sao trẻ phát triển và cách các hệ hành tinh của chúng được định hình" - GS Gary Fuller, đồng tác giả từ Đại học Manchester (Anh) cho biết.