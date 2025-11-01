Xuất hiện con trâu lạ liên tiếp đuổi húc người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xuất hiện con trâu lạ liên tiếp đuổi húc người

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một con trâu lạ liên tiếp rượt đuổi, húc người, để đảm bảo an toàn, xã ra văn bản khuyến cáo người dân không nên lại gần.

Ngày 1-11, ông Hà Vĩnh Ước, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn (Nghệ An), cho biết những ngày gần đây tại khu vực vực Xóm Mới, bản Quăn xuất hiện một con trâu lạ rượt đuổi, húc người dân.

Trâu lạ liên tiếp đuổi húc người, xã ra văn bản khuyến cáo người dân - Ảnh 1.

Con trâu lạ rượt đuổi nhiều người dân. Ảnh: MXH

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, con trâu nặng khoảng 200-250 kg, màu đen, đuôi và cổ có màu trắng. Trâu rượt đuổi, tấn công khi người lại gần. Đã có khoảng 7 người bị trâu rượt đuổi nhưng may mắn không ai bị thương.

Trước thực trạng trên, UBND xã Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tìm chủ sở hữu con trâu lạc tại xóm Mới, bản Quăn, đồng thời yêu cầu người dân không nên qua lại khu vực trâu tấn công người.

UBND xã Bình Chuẩn cũng giao ban quản lý bản Quăn tổ chức, phân công người theo dõi lộ trình và hoạt động của con trâu nói trên để kịp thời thông báo cho người dân để phòng tránh.

Tin liên quan

Đang đi chơi trên đường, bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

Đang đi chơi trên đường, bé gái 4 tuổi bị trâu húc tử vong

(NLĐO) - Đang đi chơi trên đường, bé gái 4 tuổi bất ngờ bị con trâu nhà hàng xóm húc dẫn tới tử vong.

Cụ ông 77 tuổi bị trâu húc nguy kịch

(NLĐO) - Sau khi bị trâu hút, cụ ông 77 tuổi bị thương nặng ở phần ngực, đùi, cẳng chân, đang trong tình trạng hôn mê sâu.

Người phụ nữ bị trâu húc thủng âm đạo

(NLĐO) - Khi đi chăn trâu, người phụ nữ bị trâu húc ngã, sau đó tiếp tục húc vào vùng tầng sinh môn gây tổn thương nghiêm trọng.

phó chủ tịch Phó Chủ tịch UBND khuyến cáo trâu lạ húc người
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo