Xuất hiện nhiều người trúng xổ số miền Nam vào chiều 4-5

Chiều 4-5, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra nhiều khách hàng ở 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long trúng các giải thưởng lớn của xổ số miền Nam.

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 3-5, giải độc đắc (dãy số 193203) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Đà Lạt là đại lý vé số Phước Danh ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, một đại lý ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cũng vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc 1 vé Đà Lạt.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 070963) của vé số Kiên Giang được xác định tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng là một đại lý vé số ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên, đến chiều 4-5, đại lý vé số Tùng Hiếu 2 ở phường Gò Công, tỉnh Đồng Tháp đã đổi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải độc đắc 2 vé và trúng giải an ủi 9 vé Kiên Giang.

Trong khi đó, giải nhất của vé số Kiên Giang và giải nhất của vé số Đà Lạt cùng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Phú Vinh ở phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 796442) của vé số Tiền Giang được xác định cũng "nổ" tại tỉnh Tây Ninh.

Giải an ủi của vé số Tiền Giang cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại vé số Kim Sánh ở xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 4-5 mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.