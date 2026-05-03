Vừa tung 4 triệu vé, xổ số cào Cần Thơ lộ diện người trúng giải độc đắc

Chiều 3-5, các đại lý vé số đã chia sẻ thông tin về nơi có khách hàng trúng giải độc đắc (dãy số 960563) của xổ số cào Cần Thơ, do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành vào ngày 30-4.

Giải nhất vé số cào Cần Thơ trúng tại TPHCM. Ảnh: Vé số cào

Giải nhất vé số cào Cần Thơ trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, chủ nhân may mắn ở TPHCM là người đầu tiên trúng giải độc đắc 1 trong 4 vé của xổ số cào Cần Thơ.

Giải nhất của xổ số cào Cần Thơ trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi bán trúng là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, nhân dịp lễ 30-4 và 1-5, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ tung ra 4 triệu vé số cào, thời gian lưu hành trong vòng 90 ngày.

Với mệnh giá 10.000 đồng/vé, tổng giải thưởng của vé số cào Cần Thơ phát hành đợt này lên tới 40 tỉ đồng.

Trong đó, lượng vé trúng thưởng là 610.140 vé, tăng hơn 25% (tương đương tăng 123.880 vé) so với 3 đợt phát hành trong năm 2025.

Cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải độc đắc (mỗi giải 1 tỉ đồng), 36 giải phụ độc đắc (mỗi giải 50 triệu đồng), 40 giải nhất (mỗi giải 30 triệu đồng), 180 giải khuyến khích (mỗi giải 6 triệu đồng) và các giải thưởng khác.