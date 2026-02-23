HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Xuất hiện “Trái Đất ngược đời” làm giới khoa học bối rối

Anh Thư

(NLĐO) - LHS 1903e cũng là một hành tinh đá nhỏ giống Trái Đất, nhưng tồn tại ở một khu vực vô cùng chết chóc và kỳ lạ của hệ sao.

Vệ tinh CHEOPS của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa giúp các nhà khoa học tìm thấy một hệ sao gồm 4 hành tinh mới, trong đó có một hành tinh làm đảo lộn lý thuyết lâu đời về sự hình thành các hành tinh trong vũ trụ. Nó có thể là một "phiên bản địa ngục băng" của Trái Đất.

Theo Sci-News, các hành tinh mới quay quanh ngôi sao mang tên LHS 1903 trong chòm sao Thiên Miêu (Lynx), một ngôi sao lùn đỏ cách Trái Đất 116,3 năm ánh sáng.

Hệ hành tinh này bắt đầu với hành tinh đá LHS 1903b quay quanh ở khoảng cách gần, tiếp theo là hai hành tinh khí, LHS 1903c và LHS 1903d, phù hợp với mô hình hình thành hành tinh cơ bản.

Tuy nhiên hành tinh ngoài cùng LHS 1903e làm đảo lộn tất cả.

Xuất hiện “Trái Đất ngược đời” làm giới khoa học bối rối - Ảnh 1.

Hệ sao LHS 1903 với 4 hành tinh, bao gồm một phiên bản "địa ngục băng" của Trái Đất - Ảnh đồ họa: ESA

LHS 1903e thuộc nhóm hành tinh đá nhỏ, tức cùng loại với Trái Đất, là loại hành tinh mà các nhà thiên văn hay tìm kiếm với hy vọng về sự sống.

Nhưng điều đó chỉ đúng khi hành tinh đá đó nằm ở khu vực phía trong của hệ sao, giống như Mặt Trời của chúng ta, với 4 hành tinh đá phía trong và các hành tinh khí khổng lồ bao vây bên ngoài.

Nhà thiên văn học Thomas Wilson từ Đại học Warwick (Anh) và các cộng sự cho biết việc LHS 1903e xuất hiện bên ngoài các hành tinh khí đã biến LHS 1903 thành một hệ sao ngược đời.

Các hành tinh gần sao mẹ nhất là hành tinh đá vì bức xạ sao đã bào mòn bớt bầu khí quyển của chúng, trong khi ở vùng xa và lạnh của hệ sao, khí tích tụ nhiều và tạo ra các hành tinh khí.

Trong khi đó, LHS 1903e dường như đã mất đi bầu khí quyển hoặc chưa bao giờ hình thành bầu khí quyển.

Sau nhiều giả thuyết, các tác giả đi đến một lập luận thú vị: Các hành tinh trong hệ có thể đã hình thành lần lượt từng cái một, thay vì cùng một lúc.

Vào thời điểm LHS 1903e hình thành, hệ sao này có thể đã cạn kiệt khí, khiến nó trở thành hành tinh đá. Tuy cùng loại với Trái Đất nhưng nó ở nơi rất xa ngôi sao mẹ và cực lạnh, nên trở thành một phiên bản "địa ngục băng" kỳ dị.

Nếu được xác nhận, LHS 1903e sẽ trở thành ví dụ đầu tiên về một hành tinh hình thành trong môi trường thiếu khí, theo bài công bố trên tạp chí chuyên ngành Science.

Tin liên quan

Ba siêu trăng chưa lộ mặt năm Bính Ngọ

Ba siêu trăng chưa lộ mặt năm Bính Ngọ

(NLĐO) - Sau siêu trăng 3-1, thế giới sẽ tiếp tục được chiêm ngưỡng 2 siêu trăng khác trong năm 2026 và một siêu trăng thứ 3 vào cuối năm Bính Ngọ.

Cấu trúc lạ trong lòng Trái Đất và liên hệ bí ẩn với sự sống

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã đưa ra một lời giải thích mới về những cấu trúc dị thường và khổng lồ ẩn dưới đáy lớp phủ của Trái Đất.

9 trận mưa sao băng không thể bỏ lỡ trong năm Bính Ngọ

(NLĐO) - Trận mưa sao băng đầu tiên của năm Bính Ngọ cũng là trận mưa sao băng đầu tiên mà nhân loại ghi chép trong lịch sử, tuôn ra từ chòm sao Thiên Cầm.

Trái Đất ESA Hành tinh phiên bản địa ngục LHS 1903
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo