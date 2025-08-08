HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại

T. Nhân

(NLĐO)- Từ nay đến hết năm 2025, thậm chí sang nửa đầu 2026, một số mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ khó duy trì đà tăng trưởng cao như 6 tháng đầu năm nay

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu sang Mỹ có thể chững lại đến đầu năm 2026 do tồn kho cao, chi phí tăng và áp lực tiêu chuẩn mới.

Phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B quốc tế VietnamUSA.Arobid.com ngày 8-8 ở TP HCM, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương, đưa ra dự báo từ nay đến hết năm 2025, thậm chí sang nửa đầu năm 2026, nhiều ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như đồ gỗ, dệt may... sẽ khó giữ được đà tăng trưởng như 6 tháng đầu năm.

Từ nay đến 2026 xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại - Ảnh 1.

Ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại

Ông Phú phân tích Mỹ là thị trường có sức mua cực lớn, hàng Việt xuất khẩu sang Mỹ có độ phủ rất rộng. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp Mỹ đã tranh thủ mua hàng gỗ, may mặc, thực phẩm… trước khi Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng mới. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ 6 tháng đầu năm 2025 đạt 70,91 tỉ USD, tăng khoảng 28,6% so với cùng kỳ năm 2024.

"Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ đã tăng mạnh nên tồn kho lớn. Chúng ta phải xác định trong 6 tháng cuối năm hoặc đến 6 tháng đầu năm 2026, hàng đồ gỗ, dệt may… vào Mỹ sẽ chững lại" - ông Phú nhìn nhận. 

Ông Phú cũng cho biết việc Mỹ vừa áp thuế đối ứng 20% từ ngày 1-8 sẽ tiếp tục gây áp lực lên chi phí xuất khẩu nên vấn đề là làm sao để tối ưu lợi ích và giảm rủi ro. 

Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm mô hình giao thương mới - minh bạch, hiệu quả và ít phụ thuộc chuỗi phân phối truyền thống - là yêu cầu cấp thiết, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Từ nay đến 2026 xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại - Ảnh 2.

Ra mắt nền tảng thương mại điện tử B2B quốc tế VietnamUSA.Arobid.com

Ông Phú cho rằng nền tảng VietnamUSA.Arobid.com tích hợp triển lãm trực tuyến và kết nối giao thương, cho phép doanh nghiệp kết nối 24/7 với đối tác, tiếp cận trực tiếp chuỗi cung ứng tại Mỹ là một giải pháp phù hợp. 

Qua đó, doanh nghiệp Việt không chỉ bán được hàng mà còn nâng cấp năng lực, chuẩn hóa tiêu chuẩn, tiếp cận vốn và mở rộng chuỗi cung ứng bền vững, giảm phụ thuộc trung gian và tăng khả năng tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện doanh nghiệp, ông Trần Như Tùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM), cho biết ngành dệt may đã bắt đầu giảm đơn hàng từ quý III/2025 do nhiều khách "chạy đơn" sớm trước khi Mỹ áp thuế. 

Cùng với đó, các yêu cầu mới như nhà máy đạt chuẩn "xanh", truy xuất nguồn gốc, chứng nhận quốc tế… đang khiến chi phí đầu tư tăng cao, trong khi giá bán không đổi.

"Nếu không có vốn ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp rất khó giữ biên lợi nhuận" – ông Tùng nhận định.

Lo xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng

Lo xuất khẩu thủy sản giảm vì thuế đối ứng

Xuất khẩu thủy sản năm nay dự kiến sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2024

Xuất khẩu gạo không suôn sẻ

Dù có nhiều chuyển biến tích cực nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đang đối mặt không ít thách thức

Shopee tạo bàn đạp cho doanh nghiệp SME tăng tốc xuất khẩu trực tuyến

Hưởng ứng Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN 2025, Shopee tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Việt với giải pháp xuất khẩu trực tuyến cùng thương mại điện tử.

