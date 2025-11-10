HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới

Bài và ảnh: LÊ THÚY

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2025 có thể đạt mốc mới - khoảng 900 tỉ USD, trong đó xuất khẩu kỳ vọng thu về trên 450 tỉ USD

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng từ đầu năm 2025 đạt 762,44 tỉ USD - tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391 tỉ USD - tăng 16,2%.

Dồn dập tin vui

Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), cho biết nếu như năm 2001, xuất khẩu dệt may đạt 1,96 tỉ USD thì đến năm 2025 đã tăng lên 46-46,5 tỉ USD. Điều đó thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và kết quả đáng ghi nhận của ngành dệt may khi vươn ra thị trường toàn cầu.

Với ngành nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) dự kiến cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu có thể vượt mốc 70 tỉ USD. Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến nhận định dù gặp nhiều khó khăn do thị trường biến động và các rào cản nhập khẩu từ một số nước, Việt Nam vẫn duy trì xuất khẩu gạo khoảng 8 triệu tấn trong năm 2025 - vượt Thái Lan và giữ vị trí thứ 2 thế giới.

Theo ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ NN-MT, Việt Nam đã xuất khẩu nông sản tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Con số này cho thấy vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu.

Ở lĩnh vực thủy sản, Việt Nam hiện duy trì giá trị xuất khẩu xấp xỉ 10 tỉ USD, đứng trong nhóm 3 quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy. Với cà phê, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị thế thứ hai thế giới, chỉ sau Brazil - sản lượng hằng năm khoảng 1,6-1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu hơn 4,5 tỉ USD.

Xuất khẩu hướng tới kỷ lục mới - Ảnh 1.

Phát triển ngành cơ khí là một phần quan trọng để làm chủ chuỗi sản xuất công nghiệp, góp phần vào thành quả xuất khẩu của Việt Nam

Rau quả Việt Nam cũng đang vươn lên mạnh mẽ, đứng trong nhóm 15 quốc gia xuất khẩu hàng đầu, nhờ lợi thế khí hậu đa dạng, năng lực chế biến sâu và sự bứt phá của nhiều doanh nghiệp (DN). Bên cạnh đó, các mặt hàng như hạt điều, hồ tiêu, cao su, gỗ và sản phẩm gỗ... đều nằm trong nhóm xuất khẩu chủ lực, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trong bản đồ nông sản toàn cầu.

Trong khi đó, ông Phạm Hải Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho biết ngành công nghiệp hỗ trợ của nước ta hiện mới tham gia ở phân khúc trung gian trong chuỗi giá trị. Mục tiêu quan trọng của chúng ta là hướng tới việc tham gia khâu sản xuất sản phẩm cuối cùng, nơi có giá trị gia tăng cao và phát triển được thương hiệu riêng. Việt Nam cũng đang đầu tư vào sản xuất nguyên vật liệu và linh kiện điện tử cơ bản để có thể vươn ra thị trường quốc tế.

Bộ Công Thương nhìn nhận xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đang đi đúng hướng, dự kiến tổng kim ngạch cả năm có thể đạt mốc mới - khoảng 900 tỉ USD.

Bứt phá hơn với "Go Global"

Tuy xuất khẩu đạt được nhiều thành quả song đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam cũng cho rằng cần hỗ trợ để DN tư nhân trong nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bởi lẽ, hiện DN tư nhân trong ngành này chỉ chiếm khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu, mà khâu yếu nhất là dệt nhuộm.

"Để vươn ra thị trường thế giới, DN trong nước phải thực sự mạnh lên. Nhận thức ấy cần được thể hiện bằng năng lực cụ thể, thông qua chính sách của nhà nước, sự nỗ lực của DN, cùng sự hỗ trợ của các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp thông tin để "hiểu người, hiểu mình". DN cần chuyển từ hình thức gia công sang sản xuất có giá trị gia tăng cao nhằm tạo nên đẳng cấp sản phẩm" - ông Cẩm nhấn mạnh.

Theo PGS-TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, tính tự lực, tự cường đang được đòi hỏi rất cao trong bối cảnh hiện nay, khi các thị trường lớn siết chặt nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Điều này không phải là thách thức mà là cơ hội để chúng ta phải tự vươn lên.

Mục tiêu đặt ra là làm sao để các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có thể chủ động được nguồn nguyên phụ liệu ít nhất 80%-90%. Cuộc cạnh tranh hiện nay không chỉ về giá thành, mà thực chất còn là "cuộc chiến" về xuất xứ hàng hóa.

PGS-TS Nguyễn Thường Lạng phân tích: "Làm chủ được nguyên phụ liệu thì gần như chúng ta đã làm chủ được chuỗi giá trị, tham gia sâu cả chuỗi giá trị toàn cầu, thậm chí có thể trở thành trung tâm nguyên phụ liệu của khu vực ASEAN và xuất khẩu ra nước ngoài. Việc này góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nền công nghiệp tự chủ của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng".

PGS-TS Nguyễn Thường Lạng dự báo năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt trên 450 tỉ USD - mức kỷ lục. "Xuất khẩu của Việt Nam có thể thu về nhiều ngoại tệ hơn nữa nếu chúng ta thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp, phát triển chuỗi giá trị đầy đủ, từ khâu nguyên liệu, gia công đến xây dựng thương hiệu" - ông kỳ vọng.

Nhắc tới cơ hội từ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam - Mỹ, ông Lại Hoàng Dương, Tổng Giám đốc Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng, kiến nghị nhà nước thành lập hiệp hội nghiên cứu và phát triển (R&D) để tiếp nhận các sản phẩm công nghệ cao từ Mỹ. Theo ông, giá trị mảng này rất lớn nên một vài DN sẽ khó tiếp cận; cần một đầu mối mua theo gói, sau đó về phân bổ từng phần lại cho những DN có nhu cầu.

Theo Bộ Công Thương, gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên nhóm các quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vươn ra thị trường quốc tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, chưa bền vững, chưa phát huy được hết nội lực của khu vực tư nhân.

Bộ Công Thương được Thủ tướng giao xây dựng "Chương trình Go Global" để trình xem xét, phê duyệt ngay trong năm 2025. Chương trình này thiết kế lộ trình triển khai với định hướng trọng tâm về thị trường, ngành và lĩnh vực chiến lược vươn ra thị trường quốc tế; về thể chế, chính sách và môi trường đầu tư - kinh doanh, hỗ trợ DN..., cùng những giải pháp cụ thể để thực hiện. 

Khách quốc tế tăng vọt

Theo Cục Thống kê - Bộ Tài chính, chính sách thị thực thuận lợi; các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được đẩy mạnh sau các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn của dân tộc và Lễ mở ký Công ước quốc tế về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10-2025... đã thu hút đông đảo khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong tháng 10-2025, khách quốc tế đến nước ta đạt 1,73 triệu lượt - tăng 13,8% so với tháng trước và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng từ đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 17,2 triệu lượt - tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.


Tin liên quan

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản kỳ vọng thu 70 tỉ USD trong năm 2025

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản kỳ vọng thu 70 tỉ USD trong năm 2025

(NLĐO) - Dự kiến, cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp có thể vượt mốc 70 tỉ USD nếu hai tháng cuối năm đạt khoảng 12 tỉ USD.

Cơ hội vàng cho hàng xuất khẩu Việt

Thỏa thuận thương mại mới giữa Việt Nam và Mỹ được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ kinh tế song phương

Giá cà phê hôm nay 9-11: Ai là vua xuất khẩu cà phê?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay đã tăng rất tốt so với tuần trước khi giá trong nước tăng 2.500 đồng/kg, Robusta thế giới tăng 108 USD/tấn

xuất khẩu nông sản thủy sản dệt may xuất khẩu gạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo