Kinh tế

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản kỳ vọng thu 70 tỉ USD trong năm 2025

Lê Thúy

(NLĐO) - Dự kiến, cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp có thể vượt mốc 70 tỉ USD nếu hai tháng cuối năm đạt khoảng 12 tỉ USD.

Sáng 5-11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu tới 190 quốc gia , mục tiêu đạt 70 tỉ USD năm 2025 - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến chủ trì họp báo

Tại buổi họp báo, ông Trần Gia Long, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. cho biết kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong tháng 10-2025 ước đạt 5,96 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong 10 tháng năm 2025 đạt 58,13 tỉ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Nông nghiệp Việt Nam vượt khó, tạo kỳ tích

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đánh giá năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn với ngành Nông nghiệp và Môi trường khi thiên tai liên tiếp xảy ra. Đã có 12 cơn bão đổ bộ và cơn bão số 13 đang được dự báo rất mạnh. Thiệt hại do bão lũ ước tính lên tới 46.000 tỉ đồng, khiến 211 người thiệt mạng; trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất. Nguồn kinh phí phục hồi sản xuất mới đáp ứng được khoảng 2.500 tỉ đồng, còn rất hạn chế so với nhu cầu.

Trước tình hình đó, Bộ đã chỉ đạo tổ chức các hội nghị phục hồi sản xuất nông, lâm, thủy sản tại 11 tỉnh chịu ảnh hưởng, nhằm khôi phục sinh kế cho người dân. Dù gặp nhiều khó khăn, kết quả 10 tháng vẫn khả quan: sản lượng lúa đạt 39 triệu tấn (99,2% kế hoạch), chăn nuôi tăng 2,9%, thủy sản đạt 8,16 triệu tấn (tăng 3,1%), lâm nghiệp khai thác 31 triệu m³ gỗ (tăng 7,8%).

"Dự kiến cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành có thể vượt mốc 70 tỉ USD nếu hai tháng cuối năm đạt khoảng 12 tỉ USD" - ông Phùng Đức Tiến nói.

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cho biết Việt Nam hiện đã xuất khẩu nông sản tới hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ - một con số cho thấy vị thế của nông nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm toàn cầu.

"Thế giới có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng nông sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đó là minh chứng rõ ràng cho năng lực sản xuất, chế biến và hội nhập quốc tế của ngành" - ông nói.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm

Theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12-2025, với nhiều hoạt động phong phú, lan tỏa sâu rộng trên cả nước.

Tại buổi họp báo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giới thiệu chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngành (1945-2025), Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, nơi tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030. Bên cạnh đó, Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ được công bố, trưng bày những dấu ấn, sáng kiến và kết quả nổi bật của toàn ngành qua 8 thập kỷ.

Theo ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, ngành vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân và chủ trang trại tiêu biểu, 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2020-2025.


