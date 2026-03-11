HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể giảm hàng tỉ USD vì xung đột ở Trung Đông

Lê Thúy

(NLĐO) - Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam có thể chịu ảnh hưởng lớn nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài.

Sáng 11-3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tổ chức họp báo thường kỳ.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể giảm hàng tỉ USD vì xung đột ở Trung Đông - Ảnh 2.

Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, thông tin về tình hình xuất khẩu nông sản

Theo ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026 sẽ khó khăn hơn 2025, phần nào lộ rõ khi căng thẳng Trung Đông xảy ra ảnh hưởng trực tiếp tới ngành phân bón, xăng dầu của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành theo dõi sát tình hình, đánh giá tổng thể tác động để chủ động xây dựng các phương án ứng phó.

3 kịch bản ảnh hưởng về xuất khẩu nông sản do ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông

Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, thông tin trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 11,3 tỉ USD, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá sơ bộ, biến động giá dầu thế giới có thể khiến chi phí đầu vào của sản xuất nông nghiệp tăng lên. Giá năng lượng, vận tải và vật tư sản xuất có xu hướng tăng, đặc biệt là giá phân bón urê hiện dao động khoảng 540–545 USD/tấn, mức cao nhất kể từ năm 2025. Điều này có thể làm chi phí sản xuất nông nghiệp tăng khoảng 3-5%.

Bên cạnh đó, chi phí logistics cũng gia tăng khi cước vận tải biển có thể tăng từ 25–35%, thời gian vận chuyển kéo dài thêm từ 7-14 ngày do phải thay đổi tuyến vận tải để tránh các khu vực xung đột.

Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam như gỗ, thủy sản và nông sản chế biến.

Ngoài ra, xung đột địa chính trị cũng có nguy cơ tác động gián tiếp đến nhu cầu của thị trường thế giới khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chậm lại, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu nhập khẩu nông sản.

Theo số liệu năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang khu vực Trung Đông đạt khoảng 1,74 tỉ USD. Do đó, việc xây dựng các kịch bản ứng phó là cần thiết.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng 3 kịch bản. Kịch bản 1, trong trường hợp xung đột kéo dài khoảng một tháng, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có thể giảm khoảng 1 tỉ USD.

Kịch bản 2, nếu kéo dài 3 tháng, mức giảm có thể lên tới 3-3,5 tỉ USD. Trong đó, xuất khẩu sang Trung Đông có thể giảm khoảng 500-600 triệu USD, sang châu Âu giảm khoảng 1,5-1,6 tỉ USD và sang Bắc Phi giảm khoảng 200-250 triệu USD.

Kịch bản 3, xung đột kéo dài cả năm, xuất khẩu sang Trung Đông có thể bị gián đoạn, trong khi xuất khẩu sang châu Âu và Bắc Phi có thể giảm tới khoảng 50%.

"Các kịch bản này hiện vẫn đang được Bộ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá để tham mưu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành phù hợp, bao gồm cơ cấu lại thị trường xuất khẩu và các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với biến động của thị trường thế giới"- ông Long cho biết.

Ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình hành động của Chính phủ nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Ngành đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản năm 2026 đạt khoảng 73-74 tỉ USD.

Tin liên quan

Xuất khẩu nông sản hướng tới kỷ lục mới

Xuất khẩu nông sản hướng tới kỷ lục mới

Việc mở cửa và khai thác các thị trường mới tiếp tục được xác định là động lực quan trọng cho xuất khẩu năm 2026

Quy định mới về xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc

(NLĐO) - Từ ngày 15-12-2025, hàng ngàn sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu vào Trung Quốc phải có thư xác nhận của cơ quan thẩm quyền và đăng ký doanh nghiệp.

Giá sầu riêng ngược dòng nhiều loại nông sản

Cơn sốt giá sầu riêng có thể còn kéo dài, đến khi Việt Nam bước vào chính vụ thu hoạch loại trái cây này

xuất khẩu nông sản Vận tải biển giá dầu thế giới bộ Nông nghiệp xung đột ở trung đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo