Xuất khẩu rau quả tăng 44% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp tổng kim ngạch toàn ngành giảm 7%.Trong đó, Hà Lan, Đức, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha là 5 thị trường nhập khẩu lớn nhất trong khối, với mức tăng trưởng dao động 24%-131%. Các mặt hàng đóng góp chính gồm chanh leo, xoài, hạt dẻ cười, dứa và dừa, ghi nhận mức tăng từ 29% đến hơn 200%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Vinafruit, cho rằng kết quả này nhờ hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và cung cấp thông tin thị trường, giúp doanh nghiệp trong nước thâm nhập EU dễ dàng hơn. "Đây là tín hiệu tích cực, vì EU có nhu cầu lớn đối với trái cây nhiệt đới và Việt Nam cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu" - ông nói.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc, vốn chiếm tỉ trọng lớn của rau quả Việt Nam, có dấu hiệu chững lại, việc mở rộng sang châu Âu được coi là hướng đi chiến lược nhằm nâng cao giá trị và tính ổn định cho nông sản Việt.