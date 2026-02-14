Xúc động chuyến tàu, xe xuân "0 đồng" chở công nhân Đồng Nai về quê ăn Tết

Tiễn công nhân về quê đón Tết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng nhấn mạnh với chủ trương “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”, các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động được các cấp chính quyền tỉnh Đồng Nai và các cấp Công đoàn tổ chức đa dạng, phong phú, thiết thực, tạo động lực và khí thế mới cho người lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai Hà Anh Dũng và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc Dũng thăm hỏi, lì xì công nhân trước khi xe khởi hành về quê ăn Tết

Trong đó, chương trình chuyến xe Tết đoàn viên - xuân 2026 đưa công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết đã trở thành truyền thống và được tổ chức nhiều năm qua. LĐLĐ tỉnh Đồng Nai là một trong những điểm sáng có nhiều hoạt động trong đồng hành, chăm lo Tết cho công nhân như hỗ trợ vé xe 0 đồng rất ý nghĩa, thiết thực, đầy nhân văn.

“Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Công đoàn các cấp hy vọng chuyến xe Tết đoàn viên - xuân 2026 sẽ là chuyến xe yêu thương, chở những tình cảm và sự ấm áp trong không khí chuẩn bị một mùa xuân mới 2026 đến với toàn thể đoàn viên, người lao động và gia đình thực sự trọn vẹn, đầy ý nghĩa. Đồng thời mong muốn người lao động sớm trở lại Đồng Nai để tiếp tục làm việc, góp phần vào việc xây dựng, phát triển địa phương và đất nước” - ông Hà Anh Dũng khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy (thứ 2 từ phải qua) cùng cán bộ Công đoàn chúc Tết, đưa công nhân lên chuyến tàu về quê

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy, các chuyến tàu, xe, máy bay đưa công nhân về quê đón Tết do Công đoàn tổ chức với mong muốn chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Ngoài hỗ trợ phương tiện đi lại, Công đoàn còn trao tặng quà Tết, lì xì để công nhân có thêm điều kiện đón năm mới đủ đầy hơn.

Chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân Khu Công nghiệp Amata, phường Long Bình xúc động chia sẻ, vé xe, vé tàu dịp Tết rất đắt, trong khi thu nhập công nhân lại có hạn. Vì vậy, được Công đoàn hỗ trợ chuyến xe miễn phí thế này, tôi rất xúc động. Những tấm vé nghĩa tình đã rút ngắn quãng đường hàng ngàn cây số, giúp người lao động sớm sum họp cùng gia đình.

