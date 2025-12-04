Xúc phạm lực lượng Công an, một người đàn ông ở Gia Lai bị xử phạt

Sáng 4-12, Công an xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.N.H. (SN 1980; trú thôn 3, xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông H. tại buổi làm việc với cơ quan Công an

Trước đó, ngày 7-11, Công an xã Ia Pia đăng tải trên trang Facebook do đơn vị quản lý một bài viết với nội dung thăm hỏi, động viên người dân sau cơn bão số 13.

Trong khi đa số người dân bình luận hoan nghênh, ủng hộ nghĩa cử này thì tài khoản Facebook "Ngochung Ngochung" lại có những bình luận mang tính vu khống, xúc phạm lực lượng Công an.

Đáng chú ý, khi một số người dân lên tiếng phản bác, tài khoản trên tiếp tục đăng nhiều bình luận khác với nội dung xúc phạm, sai sự thật về lực lượng Công an.

Nhận thấy hành vi trên gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng Công an và môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng, Công an xã Ia Pia đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh.

Kết quả xác định ông L.N.H là người sử dụng tài khoản nói trên để bình luận vào bài viết. Tại cơ quan Công an, anh L.N.H thừa nhận sai phạm và cam kết không tái phạm.